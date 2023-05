Lewis Hamilton (Mercedes/7.): «Tritt in den Magen»

​2022 war Mercedes in Miami dritte Kraft hinter Red Bull Racing und Ferrari, Lewis Hamilton wurde im Grand Prix Sechster. Ausgabe 2023 wird nicht einfacher, gemessen am zweiten Miami-Training.

Gut für Mercedes: Das nervige Hüpfen des Autos wie vor einem Jahr ist verschwunden. Schlecht für Mercedes: An purem Speed ist das Modell W14 unberechenbar – in Australien konnte Lewis Hamilton einen unerwarteten zweiten Rang einfahren, bisweilen jedoch ist der Mercedes nur das viertschnellste Auto, hinter Red Bull Racing, Ferrari und Aston Martin.

Die ersten beiden Trainings im Autodrom von Miami drängen den Verdacht auf: Es bleibt unklar, wie gut Mercedes beim Rennen rund ums Hard Rock-Stadion abschneiden wird. Denn im ersten Training tauchten die Rennwagen von George Russell und Lewis Hamilton auf den ersten zwei Rängen auf, «aber das lag daran, dass wir die Autos ins beste Arbeitsfenster gebracht haben», so Teamchef Toto Wolff, «ich gehe nicht davon aus, dass dies so bleiben wird.»

Tatsächlich endete das zweite Training mit den Rängen 15 und 7 für Russell und Hamilton. Die Autos lagen sichtlich nervöser als im ersten Training, die gute Balance war weg.

Lewis auf die Frage, was er an diesem Freitag gelernt habe: «Alles wie immer. Wir sind an einem Ort mit so viel Positivität, aber wir liegen im Dauerlauf um eine Sekunde hinten. Ich hatte alle Hände voll zu tun.»



«Wir haben verschiedene Lösungswege ausprobiert. Der Wagen hatte sich im ersten Training gut angefühlt, aber der wahre Speed zeigte sich eben im zweiten Training, das ist wie ein Tritt in den Magen.»



«Wir haben viel Arbeit zu tun, um den Wagen wieder in dieses gute Arbeitsfenster zu bringen wie im ersten Training. Das Auto war sehr gut in Australien und okay in Baku, jedenfalls besser als hier. Ich weiss nicht, ob die Schwierigkeiten etwas mit der Hitze zu tun haben. Jedenfalls bleibe ich optimistisch, dass wir für morgen Lösungen finden.»



«Wir haben nicht ein einziges Problem, wir haben wenig Grip mit diesem neuen Belag, aber das haben die Anderen auch. Wenn das Auto rutscht, dann neigen die Reifen zum Überhitzen. Ich kann es nicht erwarten, dass endlich Verbesserungen ans Auto kommen. Ab Imola sollte es aufwärts gehen.»



«Was ich für die Quali erwarte? Dass ich mein Auto schneller machen kann.»





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637