Ralf Schumacher zum Leclerc-Crash: Immer diese Fehler

​2022 stellte der Monegasse Charles Leclerc seinen Ferrari in Miami auf die Pole-Position. Dazu muss Leclerc Fehler vermeiden wie im zweiten Training. Ralf Schumacher äussert sich kritisch.

Wo steht Ferrari derzeit wirklich? Der 25-jährige Charles Leclerc hat im Fahrerlager des Miami International Autodrome erklärt: «Ich glaube, in der Qualifikation können wir Red Bull Racing herausfordern, so wie in Baku.»

Dabei helfen soll ein verfeinerter Unterboden, der an den Rändern anders geformt ist, um seitlichen Luftabfluss zu verringern und damit konstanter wirkenden Abtrieb zu erzeugen.

Leclerc weiter: «Im Renntrimm ist das eine andere Sache. Da wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir RBR aus eigener Kraft schlagen können.»



Wenn Red Bull Racing geschlagen werden soll, dann darf sich Leclerc keine Fehler erlauben, so wie im zweiten Miami-Training, als er geradeaus von der Bahn schlitterte. Leclerc kann von Glück reden, dass der neue Unterboden heil geblieben ist – Unfall zum Schluss des zweiten freien Trainings, der Ferrari prallte vorwärts in die TecPro-Barrieren. Leclerc schnaufte am Funk: «Das Auto ist vorne zerschlagen, tut mir leid, Jungs.»



Sky-GP-Experte Ralf Schumacher zum Leclerc-Unfall: «Irgendwie hat Charles in jedem Wochenende einen Fehler drin. Und wenn du immer wieder solche Patzer drin hast, dann ist es halt schwierig, ein Wörtchen um den WM-Titel mitzureden.»



«Leclerc hatte zuerst Übersteuern, dann geriet der Ferrari in den Dreck, da kann man mit einem modernen GP-Renner nicht mehr viel machen. Das haben wir im ersten Training auch bei Hülkenberg gesehen. Da kann ich nur hoffen, dass das Monocoque nichts abgekriegt hat.»





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637