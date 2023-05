Fernando Alonso (Aston Martin/5.): Warnung für GP

​Wer hätte das vor der GP-Saison 2023 gedacht? Fernando Alonso nach vier Rennen WM-Dritter, Aston Martin im Konstrukteurs-Pokal auf Rang 2. Das freie Training von Miami zeigt: Aston Martin ist gut dabei.

Wenig hätte gefehlt, und Fernando Alonso hätte seine beneidenswerte Serie fortsetzen können: Dritter in Bahrain, Dritter in Saudi-Arabien, Dritter in Australien, dann Vierter in Aserbaidschan, weil der Spanier in Baku nicht am Ferrari von Charles Leclerc vorbeikam.

Dennoch sagt Alonso: «Wir sind unserem Plan voraus. Eigentlich wollten wir uns 2023 so steigern, dass wir 2024 regelmässig Podestplätze einheimsen können. Nun schaffen wir das schon in dieser Saison.»

Zum Miami-Wochenende meinte der 32-fache GP-Sieger: «Bislang hatten wir ein Auto, das auf ganz unterschiedlichen Rennstrecken schnell gewesen ist. Ich sehe keinen Grund, wieso das in Florida anders sein sollte.»

Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 eroberte in den ersten beiden Trainings auf dem Miami International Autodrome die Ränge 7 und 5 und zieht folgende Zwischenbilanz: «Ein ziemlich normaler Freitag, nach dem straffen Programm in Baku nun wieder mit etwas mehr Zeit auf der Bahn, um über das Auto und die Reifen etwas zu lernen.»



Alonso denkt bereits an den Grand Prix und warnt: «Der neue Belag macht keinen schlechten Eindruck, doch im Grunde haben wir diesen Tag damit verbracht, die Ideallinie zu säubern. Wenn du neben diese Linie gerätst, dann wird es sehr rutschig. Das wird einen Einfluss auf Überholmanöver haben.»



«Klar wollen wir in der Quali so weit vorne stehen wie möglich, aber wir wissen auch – unsere wahre Stärke ist das Rennen.»





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637