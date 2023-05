Nico Hülkenberg (Haas/17.): «Ich war zu gierig»

​Der 185-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg erringt in den ersten beiden Trainings zum Miami-GP die Ränge 9 und 17. Der 35-jährige Deutsche ist unzufrieden über seinen Ausrutscher: «Ich war zu gierig.»

In diesem Formel-1-Frühling ist kein Rennen für Haas wichtiger als der Auftritt vor heimischem Publikum in Miami. Nico Hülkenberg erkennt: «Der Trubel hier um Haas ist schon enorm, aber wenn ich im Auto sitze, dann ist alles wie üblich.»

Hülkenberg hatte angekündigt: «Wenn wir unsere Leistung auf den Punkt bringen, dann müssen wir in die Top-Ten fahren können.»

Der Beginn des ersten Trainings gab dazu Hoffnung: Hülkenberg tauchte an der Spitze auf, wenig später aber steckte sein Haas-Renner in der Mauer. Damit war klar: Der neue Unterboden bewährt sich und bedeutet einen Schritt nach vorne. Und – diese Piste verzeiht nichts.

Die Haas-Mannschaft stand vor der schwierigen Frage: Getriebe sicherheitshalb ersetzen oder nicht? Bei einer Inspektion zeigte sich: Glück gehabt, das Getriebe blieb heil, die Radaufhängungen auf der rechten Seite des Autos mussten gewechselt werden. Noch ein Stück Glück: Der verbesserte Unterboden blieb heil.



Der Le Mans-Sieger von 2015 sagt zu seinen ersten 120 Trainingsminuten und nach Rang 17 im zweiten Training auf der technisch anspruchsvollen Bahn: «Mein Fehler war ärgerlich, ich wollte zu früh zu viel, ich war einfach zu gierig. Wenn du an jener Stelle neben die Ideallinie kommst, dann wird es schwierig. Auf dieser Bahn gibt es eine Linie, die gute Haftung bietet, abseits musst du höllisch aufpassen.»



«Mit der Zeit bildete sich neben der Ideallinie viel Reifenabrieb, das ist schon sehr tückisch, und es ist leicht, einen Fehler zu machen. Ich verlor wegen des Fehlers Zeit, das ist ärgerlich, aber ich konnte im zweiten Training Arbeit aufholen, das gute Gefühl ist geblieben, auch wenn sich das auf der Zeitenliste nicht zeigt.»



«Solche Verhältnisse sind normal bei einem neuen Kurs. Alles in allem scheint der Wagen hier gut zu laufen, aber das Feld liegt wie immer dicht beisammen, und wenn ich in der Quali erneut in die Top-Ten will, muss alles passen.»





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637