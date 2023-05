Charles Leclerc (Ferrari): «Erwarte keine Wunder»

Charles Leclerc war in beiden Miami-Trainings der Drittschnellste. Dennoch macht sich der Ferrari-Star nichts vor. Er weiss: Red Bull Racing ist im Renntrimm immer noch in einer eigenen Liga unterwegs.

Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag in Miami mit einem Abflug. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team verlor zehn Minuten vor dem Ende der zweiten Session die Kontrolle über sein Heck und fuhr in der achten Kurve in die Streckenbegrenzung. Dabei ging die rechte Vorderradaufhängung und die Fahrzeugnase zu Bruch.

Zuvor hatte er mit 1:28,398 min die drittschnellste Zeit des Tages aufgestellt. Von der Bestzeit von Red Bull Racing-Star Max Verstappen trennten ihn knapp viereinhalb Zehntel. Auch im ersten Training hatte er die drittschnellste Runde gedreht, nach der ersten Stunde betrug sein Rückstand auf die Spitzenzeit von George Russell bloss 0,324 sec.

Auf den Crash angesprochen erklärte Leclerc nach getaner Arbeit: «Es gibt nicht viel dazu zu sagen, ich wollte zu viel, und das war’s. Aber es ist kein grosser Schaden entstanden. Die rechte Front ist natürlich hin, aber das Heck blieb unversehrt und das ist das Wichtigste.»

«Abgesehen davon ist das Gefühl auf einer Runde ziemlich gut. Über ein ganzes Rennen liegen wir aber sehr weit zurück. Red Bull Racing ist erneut in einer eigenen Liga unterwegs und entsprechend gross ist deren Vorsprung. Im Renntrimm gibt es also noch viel Luft nach oben. Aber was das Qualifying-Tempo angeht, sind wir mehr oder weniger bei der Musik», fasste der 25-Jährige zusammen. Und er stellte klar: «Ich denke nicht, dass wir beim Renntempo Wunder bewirken und die Lücke zu Red Bull Racing schliessen können. Ich denke nicht, dass wir am Sonntag viel näher dran sein werden.»

Und über die Streckenverhältnisse sagte Leclerc: «Insgesamt ist es sehr knifflig, denn es gibt nur eine Linie, die Grip bietet, daneben hast du keine Haftung. Sobald du neben der Linie bist, wird es schwierig, und genau das beim Crash ist passiert. Ich gab etwas zu stark Gas und habe dadurch die Kontrolle über das Heck verloren. Ich versuchte, das Auto noch abzufangen, aber ich hatte keinen Grip.»

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637