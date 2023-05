Formel-1-Veteran Martin Brundle: «Macht keinen Sinn»

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle verfolgt das Geschehen in der Formel 1 immer noch aufmerksam mit. Der Brite stellt eine geplante Regeländerung in Frage – und steht mit dieser Meinung nicht alleine da.

Die Formel-1-Verantwortlichen sind stets bemüht, den Sport noch spannender und nachhaltiger zu gestalten, und Letzteres soll auch durch ein Verbot der Heizdecken für die Reifen erreicht werden. Wie schwierig sich die Fahrt auf kalten Gummis gestaltet, durften die Motorsport-Fans vergangene Woche beim WEC-Rennen in Spa erleben. Auf dem belgischen Traditionskurs flogen mehrere erfahrene Piloten auf den ersten Metern ab.

Das rief mehrere Formel-1-Experten auf den Plan, die sich zum geplanten Heizdecken-Verbot in der Königsklasse äusserten. Einer davon ist «Sky Sports F1»-Experte Martin Brundle. Der GP-Veteran stellte auf Twitter klar: «Es macht keinen Sinn für die Formel 1, die Heizdecken für die Reifen zu verbieten. «Das führt zu Crashs, was jegliche Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeitsbemühungen wieder zunichte macht.»



Doch damit nicht genug. Der Brite betont: «Die Fahrer und die Streckenposten werden dadurch einem höheren Risiko aus.» Ausserdem sei das Aufwärmen der Reifen durch Abspulen von Kilometern im Formel-1-Auto die teuerste und ineffizienteste Variante, um Temperatur in die Gummis zu bringen, fügt der 63-Jährige an.

Damit spricht der ehemalige GP-Pilot auch Lewis Hamilton aus der Seele. Denn der siebenfache Weltmeister hatte im Winter die Gelegenheit, auf kalten Reifen auszurücken, und sein Fazit lautete: «Das ist gefährlich und sinnlos. Ich habe Reifen getestet, die zuvor nicht aufgewärmt worden sind, und ich sage euch – früher oder später wird es krachen. Diese Entscheidung kompromittiert die Sicherheit, und daher ist sie falsch.»

«Was wird passieren? Wir werden mehr Runden brauchen, um diese Reifen auf Temperatur zu bringen. Also werden wir dabei mehr Kraftstoff verbrauchen. Das ist doch hinsichtlich der Nachhaltigkeit kein kluger Ansatz», ärgerte sich der Mercedes-Star.

Die Entscheidung, ob man ab 2024 auf die Heizdecken verzichten wird, ist noch nicht gefallen. Nach dem Rennen in Silverstone werden die Fahrer zwei Testtage absolvieren. Erst danach wollen sich Vertreter der Rennställe, des Autosport-Weltverbands FIA, der Formel 1 sowie von Pirelli an einen Tisch setzen, um zu entscheiden, wie es da weitergehen soll.

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637