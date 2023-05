Yuki Tsunoda: Auf dem Wasser schneller als Ricciardo

Yuki Tsunoda lieferte sich vor dem Start des Miami-Wochenendes ein Spass-Rennen mit dem ehemaligen GP-Star und Red Bull Racing-Reservefahrer Daniel Ricciardo. Das Duell auf dem Wasser entschied der Japaner für sich.

Noch bevor das erste Formel-1-Auto die Box in Miami verlassen hatte, stand für Yuki Tsunoda das erste Kräftemessen auf dem Programm: Er musste sich im Rahmen eines Spass-Rennens gegen den Red Bull Racing-Reservefahrer Daniel Ricciardo behaupten. Das Duo trat in Mini-Jet-Booten auf dem Wasser gegeneinander an.

Der AlphaTauri-Pilot kam beim Start gut weg, zur Rennmitte schaffte es der Australier allerdings, in Führung zu gehen. Das liess der Japaner nicht auf sich sitzen. Bis zum Ziel schaffte er es am achtfachen GP-Sieger aus dem Schwesternteam vorbei und sicherte sich den Sieg.

«Mein erster Sieg in Miami war in einem Sumpf-Buggy gegen Max Verstappen», erinnerte sich der strahlende Sieger an das vergangene Jahr. «Das hier war ähnlich, ich wurde zur Rennmitte überholt und konterte am Ende. Zwei Siege in Miami sind eine gute Bilanz, ich bin überglücklich, denn ich bin sehr ehrgeizig und wenn ich verloren hätte, dann hätte ich in der darauffolgenden Nacht keinen guten Schlaf gehabt», freute sich der 22-Jährige.

Ricciardo nahm die Niederlage hin und verwies angesichts des knapp 2 Meter langen Mini-Boots, in dem er antreten musste, auf die Tatsache, dass der kleingewachsene Tsunoda wie geschaffen für das Gefährt sei. «Ich gebe dem Gefährt die Schuld, denn es liegt immer daran und nie am Fahrer, der es lenkt», lachte der 33-Jährige. «Mit dem Ergebnis gibt es heute keine Verlierer, sondern nur Lektionen, die man gelernt hat», fügte er vergnügt an.

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637