Miami-GP verrückt: Rote Flagge ohne Regen

​Es ist in der Königsklasse nicht ungewöhnlich, dass ein WM-Lauf wegen eines Gewitters unterbrochen werden muss. Aber in Miami könnten wir eine Premiere erleben: kein Regen, dennoch rote Flagge.

Es ist alles ein wenig anders am Miami International Autodrome, und das gilt auch fürs Wetter: Die heutige Qualifikation wird auf trockener Bahn stattfinden, aber in der Nacht auf Sonntag kommt Regen, der bis Sonntagmittag anhalten wird. Selbst fürs Rennen (Start Lokal 15.30 Uhr, also 21.30 Uhr in Europa) besteht ein beträchtliches Gewitter-Risiko. Und nun wird’s kompliziert.

Unser Kollege Sascha Roos von der deutschen Sky sagt: «Wir wurden von den Amerikanern ausdrücklich auf die so genannte Acht-Meilen-Regel hingewiesen. Die bedeutet – befindet sich bei einem Sportanlass im Umkreis von acht Meilen ein Unwetter, dann wird die Veranstaltung unterbrochen. Dazu muss es über der Rennstrecke noch nicht mal regnen!»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ergänzt: «Das klingt ein wenig seltsam, ist aber absolut sinnvoll – denn aufgrund des Klimas hier sind Gewitter viel extremer als bei uns zuhause, und die Sicherheit muss an erster Stelle kommen. Die Amerikaner haben dabei Angst vor extremen Winden und auch vor Blitzschlägen. Wenn die Fans da auf Metalltribünen sitzen, sind sie in akuter Gefahr.»

Solche Gewitter gab es vor einem Jahr hier, allerdings erst nach dem Rennen. Da wurde es so heftig, dass am späten Sonntagnachmittag sogar der internationale Flughafen von Miami geschlossen werden musste. Die meisten Flieger wichen nach Fort Lauderdale aus.



Gemäss US-Meteorologen beträgt die Regenwahrscheinlichkeit für den Renntag 7. Mai satte 60 Prozent, allerdings mit abnehmender Wahrscheinlichkeit am Nachmittag.





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637