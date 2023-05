Lewis Hamilton: «Florida ist wie Saudi-Arabien»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton nutzt seine Stimme, um auf die Schwierigkeiten der LBGTQ+-Gemeinde aufmerksam zu machen – aus Protest trägt er die Regenbogenfarben auf seinem Helm.

Das Helm-Design von Lewis Hamilton mit den markanten Regenbogen-Farben tauchte erstmals in Katar 2021 auf. Mit dem Symbol der LGBTQ+-Gemeinschaft ((lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer und Andere), fuhr der Engländer später auch in Saudi-Arabien und Abu Dhabi sowie in Ungarn.

Der Formel-1-Star sagt dazu: «Ich habe mir lange überlegt, welche Botschaft ich bei diesem Thema vermitteln will. Ich will auf Schwierigkeiten aufmerksam machen, und die sind nicht gering. Ich hoffe, ich kann etwas beitragen zum Umdenken.»

Homosexualität ist vor dem Hintergrund der traditionellen islamischen Moral verboten, mit Strafen bis zu fünf Jahren Gefängnis in Katar. Es gibt keine rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen oder eheähnlicher Lebensgemeinschaften. In Saudi-Arabien sind homosexuelle Handlungen ebenfalls strafbar und werden mit Peitschenhieben und Gefängnisstrafen geahndet. In den Vereinigten Arabischen Emiraten steht auf Homosexualität im schlimmsten Fall die Todesstrafe.

Auch in Miami trägt Hamilton den Regenbogenhelm, und dies nicht zufällig: Der 38-jährige geisselt im Miami International Autodrome die konservative Regierung von Gouverneur Ron DeSantis. Der hat in Florida durchgepresst, was zuvor schon in Ungarn passiert ist – in der Schule ist es Lehrern untersagt, die jungen Menschen über sexuelle Orientierung oder Geschlechter-Identität zu informieren.



Lewis Hamilton: «Ich habe Einiges über die Entscheidungen in diesem Bundesstaat gelesen. Ich bin mit dem Vorgehen der Regierung nicht einverstanden. Ich stehe zur LGBTQ+-Gemeinschaft und will mit dem Regenbogen ein Zeichen setzen. Was hier passiert, das ist nicht gut. Florida ist nicht anders als Saudi-Arabien.»



Ausgerechnet in Miami findet sich eine der grössten LGBTQ+-Gemeinden der USA, hier wurden schon in den 1930er Jahren offen zur Homosexualität gestanden, was damals in anderen Landesgegengen undenkbar war. Miami ist auch Startpunkt für Ausflüge zum beliebten Key West, das als Hochburg für LGBTQ+-Menschen gilt.



Lewis Hamilton plant, den Regenbogenhelm auch bei den weiteren WM-Läufen in den USA zu tragen, also in Austin (Texas) und Las Vegas (Nevada).





3. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,535 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,941

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,050

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,125

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,407

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,428

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:28,456

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,497

09. Alex Albon (T), Williams, 1:28,561

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,606

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,607

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,618

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,718

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,723

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,074

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,179

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,264

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,375

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,401

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,447





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637