Nico Hülkenberg (Haas/12.): «Sehr frustrierend»

​Für GP-Routinier Nico Hülkenberg war das Miami International Autodrome Neuland, aber der Haas-Rennfahrer fühlte sich sofort wohl. Doch als es drauf ankam, passte nicht mehr viel zusammen.

Als Nico Hülkenberg im zweiten Miami-Training sein Auto an die Mauer setzte, verzog Haas-Teamchef Günther Steiner keine Miene. Der Südtiroler weiss: Solche Ausrutscher sind beim verlässlichen Hülkenberg die Ausnahme der Regel. Wichtiger sind Steiner Speed und fundierte Aussagen übers Auto, und von beidem bietet Nico reichlich.

Mit Rang 8 im dritten freien Training hatten angedeutet, wo «Hülki» in Miami hinwollte, der an seinem Ziel 2023 festhält: «Wenn wir es schaffen, unsere Leistung auf den Punkt zu bringen, dann müssen wir es in der Quali unter die Top-Ten schaffen und im Grand Prix in die Punkte.»

Das ist in der Miami-Quali nicht passiert. Der Le Mans-Sieger von 2015 taucht nur auf Startplatz 12 auf, gleichzeitig hat sein Stallgefährte Kevin Magnussen Startplatz 4 erobert!

Nico sagt über sein Aus in Q2: «Das ist unglaublich ärgerlich, denn ich weiss, wie viel mehr Speed im Auto steckte. Ich bin sauer und enttäuscht.»



Was ist schief gegangen? Hülkenberg weiter: «Meine erste Runde fuhr ich auf gebrauchten Reifen. Klar war diese Runde letztlich nicht schnell genug. Als ich mit frischen Pirelli auf die Bahn ging, steckte ich zwischen Alonso und Ocon fest.»



«In der letzten Kurve kam ich beinahe zum Stillstand, andernfalls hätte ich keine Lücke für eine halbwegs freie Runde erhalten. Die Reifentemperatur fiel, ich hatte nicht den nötigen Grip, alleine im ersten Sektor der Strecke verlor ich schon eine Sekunde. Ich brach die Runde ab. Da war heute so viel mehr drin – sehr frustrierend!»





Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577