Neue GP-Teams: Gleiche Sorgen wie vor 12 Monaten

Die Formel-1-Teamchefs reagierten verhalten auf die Pläne von Michael und Mario Andretti, als 11. Team in die Königsklasse einzusteigen. Ihre Bedenken haben sich seit dem vergangenen Jahr nicht geändert.

Vor einem Jahr besuchte Michael Andretti das Rennen in Miami, um die Werbetrommel für seine Formel-1-Einstiegspläne zu rühren. Der Sohn der Rennfahrer-Legende Mario Andretti führte ermutigende Gespräche mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali und dem FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem. Bei den meisten Teamvertretern stiess er hingegen auf wenig Gegenliebe.

Ein Jahr später haben sich die Vorbehalte der aktuellen Teamchefs nicht geändert. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte etwa: «Die Probleme sind die gleichen geblieben, etwa auf der finanziellen Seite. Was ist der Anreiz für ein Team, das aktuell dabei ist, einen elften Rennstall zu akzeptieren, und letztlich stellt sich auch die Frage, wer trägt die Kosten? Wenn es das Einkommen der aktuellen zehn Teams verringert, warum sollten die Teams dafür sein? Ist Liberty bereit, die Kosten zu tragen, und ist die FIA gewillt, die Gebühren zu verringern?»

«Aber abgesehen von allen finanziellen Aspekten gibt es auch andere Fragen. Wenn man sich etwa die Boxengasse hier oder in Monaco oder Zandvoort anschaut, wo würde man das elfte Team unterbringen? Wo stehen seine Motorhomes? Wo stehen die Trucks? Ich denke, es wäre unglaublich schwierig, das unterzubringen, so wie sich der Sport aktuell entwickelt hat», gab der Brite zu bedenken.

Und Mercedes-Teamchef Toto Wolff ergänzte: «Wir haben in dieser Hinsicht keine Entscheidungsmacht. Man fragte uns nach unserer Meinung, aber wir sind nicht Teil des Prozesses, in dem ein neues Team ausgewählt oder abgelehnt wird. Unserer Meinung nach ist es sehr schwierig, in der Formel 1 eine gute Performance zu erlangen. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir da angekommen sind, wo wir jetzt stehen.»

«Wir haben wirklich schwierige Zeiten erlebt, in denen die Formel 1 noch nicht so populär war, wie sie es heute ist. Ein Neueinsteiger würde also dem Sport viel bringen, wenn er wirklich etwas Neues zur Show beiträgt, wenn er hilft, das Publikum zu vergrössern oder viel Geld ins Marketing investiert wird, so wie wir es über Jahre gemacht haben», forderte der Österreicher.

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637