Sergio Pérez nach Pole baff: «Was ist hier passiert?»

​Sergio Pérez hat im Miami International Autodrome seine dritte Pole-Position errungen, der Red Bull Racing-Fahrer ist baff: «In den Trainings zuvor lief wenig zusammen, ich hatte kein Vertrauen ins Auto.»

Sergio Pérez hat sich zum zweiten Miami-GP die beste Ausgangslage gesichert: Pole-Position im Miami International Autodrome. Es ist die dritte Pole des Mexikaners in der Königsklasse, nach Saudi-Arabien 2022 und 2023. Für das Red Bull Racing-Team ist es die 85. Pole-Position in der Formel 1.

Der WM-Dritte von 2022 sagt über sein Abschlusstraining: «Was ist hier passiert? Ich hatte in allen Trainings vor der Quali das Gefühl, dass ich neben den Schuhen stehe. Nichts schien zusammenzupassen. Um genau zu sein, war es bis zum Abschlusstraining ein merkwürdiges Training, in dem so gut wie nichts funktioniert.»

«Mir war nicht klar, wo ich die Zeit auf Max verliere, und ich dachte – Verstappen pack ich eh nicht, und die Ferrari wohl auch nicht, und da ist auch noch dieser Alonso. Und nun stehe ich auf Pole, ist das nicht verrückt?»

«Wir hatten es in drei freien Trainings nicht geschafft, den Wagen perfekt der Bahn anzupassen, die überaus sensibel auf Temperaturveränderungen reagiert.»



«Wir haben uns dann dazu entschlossen, die Abstimmung zurückzusetzen aufs ursprüngliche Set-up, und auf einmal lief alles besser. Ich habe es zu Beginn von Q3 geschafft, im idealen Moment eine sehr gute Runde zu fahren. Wie sich zeigte, reichte dies für die Pole, wegen des Unfalls von Charles Leclerc zum Schluss.»



«Auf einmal hatte ich auch wieder das notwendige Vertrauen ins Auto, und nun stimmte der Speed.»



Wie sieht der Mexikaner die Ausgangslage fürs Rennen? Er auf der Pole, WM-Rivale Verstappen nur auf Platz 9, der Rückstand von Sergio nur sechs Punkte.



«Checo» Pérez: «Das ist mein Jahr, aber ich nehme ein Rennen ums andere. Ich sehr das Rennen morgen als eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen will.»





Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577