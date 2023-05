Miami: Was Mercedes Sorgenfalten bereitet

Am Freitag starteten George Russell und Lewis Hamilton stark ins Miami-Wochenende. Im 2. Training gaben sie aber nicht mehr das Tempo vor. Woran das lag, erklärt der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin.

Obwohl George Russell im ersten Training eine Zwangspause einlegen musste, weil an seiner Lenkung gearbeitet wurde, war der junge Brite am Ende der Session der Schnellste. Im zweiten Training kam er dann nicht mehr über den 15. Platz hinaus. Sein Teamkollege Lewis Hamilton schloss die erste Trainingsstunde als Zweitschnellster ab, in der zweiten Session kam er dann nicht mehr über den siebten Platz hinaus.

Dass die Sternfahrer zunächst den Ton angaben, lag nicht zuletzt auch am Programm der Werksmannschaft, wie der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin nach dem Ende des Trainingsfreitags erklärte: «Unser Programm im ersten Training war im Vergleich zu den anderen Teams versetzt, daher schmeichelten uns die Spitzenzeiten ein wenig. Aber wir hatten das Auto auch in einem guten Arbeitsfenster, und beide Fahrer fanden, dass die Rundenzeiten recht einfach zu fahren waren.»

Dabei blieb es aber nicht. «Vor der zweiten Session nahmen wir einige kleinere Änderungen am Auto vor, aber es wurde sofort deutlich, dass der Rennwagen bei kühleren Bedingungen auf neuen Reifen schwieriger zu fahren war», betonte der Brite. «Die rote Flagge wegen des Unfalls von Charles Leclerc bedeutete, dass jeder nur ein paar Runden mit viel Benzin fahren konnte.»

Shovlin verriet auch, worauf sich das Team von Hamilton und Russell nach dem zweiten Training konzentrierte: «Ausgehend von den Runden, die wir fahren konnten, sieht unser Tempo in dieser Hinsicht okay aus. Es wird allerdings schwierig sein, hier zu überholen, also müssen wir unsere Fahrzeugbalance auf einer schnellen Runde verbessern, sonst wird es ein frustrierender Sonntag. Wie immer können wir auf die Unterstützung unserer Mitarbeiter zuhause in den Werken zählen, und wir haben die Probleme gut erkannt, so dass wir wissen, woran wir arbeiten müssen.»

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637