Miami-Sieger Max Verstappen: «Das war entscheidend»

​Weltmeister Max Verstappen hat auch den zweiten Grossen Preis von Miami gewonnen. Der 25-jährige Niederländer zeigt eine makellose Leistung und sagt: «Der Schlüssel zum Sieg war das Reifen-Management.»

Zweiter Miami-GP, zweiter GP-Sieg von Max Verstappen hier in Florida: Der Niederländer beweist vor 90.000 Fans im ausverkauften Miami International Autodrome seine überragende Klasse und gewinnt von Startplatz 9 aus.

Es ist der 38. Sieg von Verstappen für Red Bull Racing, gleich viele wie Sebastian Vettel für RBR eingefahren hat, es ist der 82. Podestplatz von Max in der Königsklasse und der dritte Saisonsieg von Verstappen 2023 nach Bahrain und Australien. Für Red Bull Racing ist es der 97. GP-Sieg, dazu der 26. Doppelsieg.

Max Verstappen am Funk während der Auslaufrunde: «I nenne das einfach entzückend, da hat heute alles funktioniert. Der harte Reifen hat prima gehalten, dann ein schöner Kampf mit Checo – ein guter Tag fürs Team!»

Ex-GP-Pilot Martin Brundle: «Für Pérez muss das niederschmetternd sein, er ist acht Ränge vor Max ins Rennen gegangen und nun in Grund und Boden gefahren worden.»

Max Verstappen sagt: «Das war ein wirklich gutes Rennen. Ich habe es geschafft, mich zu Beginn des Rennens aus allem Ärger rauszuhalten. Ich habe dann weiter versucht, so sauber als möglich zu fahren und in Ruhe einen Rang nach dem anderen gutzumachen.»



«Der Schlüssel zum Sieg war heute das Reifen-Management. Ich habe es geschafft, den harten Reifen lange am Leben zu erhalten. Dieser mittlere Teil des Grand Prix, als ich auf den harten Reifen so schnell fahren konnte wie Pérez auf jüngeren Walzen, das war entscheidend. Als ich dann selber frische Walzen holen konnte, gab es einen schönen, kleinen Kampf mit Checo.»



«Wir haben es geschafft, dass alles sauber geblieben ist, das war wichtig. Das ist ein grandioser Tag fürs ganze Team.»



«Dieses Ergebnis tut so gut, denn der Samstag war schon ein Rückschlag, und natürlich wusste ich, dass ich ein hartes Stück Arbeit vor mir habe. Aber wir haben es geschafft, einen guten Kompromiss zu finden aus Attacke machen und Reifen schonen. Klar ist es eine schöne Befriedigung, einen Grand Prix von so weit hinten zu gewinnen.»



Wer hat sich für die Siegerstrategie entschieden? Max: «Wir haben gestern Abend nach dem Qualifying ausführlich darüber gesprochen. Es gab viele Fragezeichen, angefangen beim Wetter. Aber wir waren uns ziemlich sicher, dass wir aus dieser Vorgehensweise einen Sieg machen können, und zum Glück ist diese Rechnung aufgegangen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1