Fernando Alonso (Aston Martin/3.): Hohn für Ferrari

​Platz 3 für Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso beim Grossen Preis von Miami, der Spanier zeigt erneut ein hervorragendes Rennen und sagt danach: «Ich war ein wenig einsam. Ferrari war schwächer als gedacht.»

Fernando Alonso hat in Miami (Florida) einen blitzsauberen dritten Rang erobert, zum vierten Mal in fünf Rennen 2023. Der 41-jährige Spanier liess den Piloten von Mercedes und Ferrari keine Chance.

Vor dem Rennen hatte Alonso gesagt: «Wenn ich die Chance sehe, in Führung zu gehen, dann werde ich das machen. Auch wenn ich weiss, dass wir auf Dauer zu wenig schnell sind gegen die Fahrer von Red Bull Racing.»

Aber beim Start machte Sergio Pérez von Pole-Position alles richtig, und wie Alonso gesagt hatte, war gegen RBR nichts zu machen, von hinten nahte mit Riesenschritten Max Verstappen, die Gegenwehr von Alonso hielt sich in Grenzen: «Ich wusste, dass Max nicht mein Gegner ist, also wieso sollte ich mir beim Verteidigen die Reifen ruinieren?»

Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 schätzt seine eigene Leistung so ein: «Erneut ein fantastisches Auto, das mir Aston Martin gegeben hat. Ich war ein wenig einsam heute. Gegen den Speed der Red Bull Racing-Rennwagen war wenig zu machen.»

Fernando wäre nicht Alonso, gäbe es nicht zwischendurch eine kleine Nadelspitze. «Ganz ehrlich, ich hätte von Ferrari und Mercedes ein wenig mehr Gegenwehr erwartet. Vor allem Ferrari war schon schwächer als gedacht. Es war kein einfaches Rennen, aber ein wenig einsam.»



«Vor dem Rennen hatte ich mir ein wenig Sorgen gemacht, weil ich auf der schmutzigen Seite der Strecke losfahren musste. Aber eigentlich hat alles recht gut funktioniert. Eine weitere Podestplatzierung nehmen wir gerne an, und nun freue ich mich auf das Dreierpaket aus Imola, Monaco und Barcelona, wo es hoffentlich so weitergeht.»



Kann Fernando bei einem dieser Rennen zuschlagen und seinen 33. GP-Sieg einfahren? Alonso: «Vor der Saison hätten wir die Korken knallen lassen, wenn man uns einen dritten Rang zugesichert hätte. Nun haben wir vier davon und sind natürlich hungrig auf mehr. Als nächstes haben wir einen zweiten Rang im Visier, aber diese Red Bull Racing-Autos wollen einfach nicht ausfallen. Aber vielleicht eröffnet sich ja in Monaco oder Spanien eine Chance.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1