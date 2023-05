George Russell (4.): Harte Kritik an Miami-Show

​Vor dem Grossen Preis von Miami gab es eine Show-Einlage der Veranstalter mit Präsentation aller Fahrer. Mercedes-Fahrer lässt daran kein gutes Haar: «Ich bin offen für Neues, aber das brauche ich nicht.»

Noch während die Fahrerpräsentation US-Style am Laufen war, hagelte es in den sozialen Netzwerken Kritik. Zum Fremdschämen, war da die Rede, unwürdig, lächerlich. Unter Klängen eines Streich-Orchesters aus der Feder von Will.i.am präsentierte LL Cool J Fahrer für Fahrer.

George Russell sagte nach einer starken Fahrt zum vierten Platz: «Das war unter uns Piloten bei der Fahrerbesprechung ein heisses Thema. Wir wussten ja, was da auf uns zukommt, aber ich schätze, das ist nun mal die US-amerikanische Art und Weise, das zu machen. Ich bin offen für Neues, aber das brauche ich nicht.»

«Ich bin hier, um Rennen zu fahren, ich bin nicht hier für eine Show. Das ist meine persönliche Ansicht, aber mein Ding ist das nicht. Aber ich schätze, ich habe keine Wahl.»

«Das alles war nur eine Ablenkung, denn wir stehen da eine halbe Stunde in der knallenden Sonne. Ich kenne keinen anderen Sport, wo ein Athlet kurz vor dem Einsatz so was durchmachen muss, mit den Kameras im Gesicht.»

«Klar verstehe ich, dass wir in der Unterhaltungsbranche tätig sind. Und mir ist es recht, wenn wir etwas machen, das dem Sport dienlich ist. Aber ganz ehrlich, an jedem GP-Wochenende will ich das nicht sehen. Ich höre, bei grossen Rennen soll das künftig so laufen.»



«Was mich angeht, so reicht mir die kurze Zeremonie mit der jeweiligen Nationalhymne, das finde ich schön und ist auch Zeichen des Respekts für das Land, in welchem wir uns befinden. Aber das ganze Gedöns dazu, da habe ich wirklich gemischte Gefühle.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1