Charles Leclerc (7.): Wieso Ferrari im GP schwächelt

​Der Speed von Ferrari löste sich im Rennen in Luft auf, der Monegasse Charles Leclerc wurde nur Siebter, und Jubel löst der fünfte Platz von Carlos Sainz bei den Italienern auch nicht aus.

Ferrari wollte 2023 mit Red Bull Racing um den WM-Titel kämpfen, davon bleiben die Italiener weit entfernt. Nach seinem siebten Platz sagt der Monegasse Charles Leclerc schonungslos: «Ferrari ist im Rennen massiv zu langsam.»

«Ich habe nach dem Grand Prix mit Carlos gesprochen, und wir sind uns einig darüber, dass sich das Auto im Rennen sehr inkonstant verhält und dass es so praktisch unmöglich ist, ans Limit zu gehen.»

«Das Auto ist unheimlich windempfindlich, speziell wenn es so böig ist wie in Miami. In der einen Kurve hast du komplettes Untersteuern und in der nächsten Kurve Übersteuern. Dazu hat mein Wagen ständig aufgesetzt. Das ist seltsam, und dem müssen wir nachgehen, weil das vorher in dieser Weise nie vorgekommen ist.»

«Red Bull Racing fährt in der eigenen Liga, aber wenn man sich Aston Martin oder Mercedes anschaut, dann sieht man, dass sie im Rennen schnell sind. Im Qualifying sind wir gut dabei, aber das müssen wir umsetzen können. Der Wagen hat Speed, das sehen wir ja im Training, aber wir schaffen es nicht, dieses Tempo auch im Rennen zu zeigen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1