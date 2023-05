«Sport und Talk aus dem Hangar-7» mit Philipp Eng

Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV ist am Montag auch die Formel 1 ein Thema. Experte Phlipp Eng steht dann Rede und Antwort.

Einst als schwieriges Pflaster für die Königsklasse verschrieen, ist um die Formel 1 in den Vereinigten Staaten inzwischen ein bemerkenswerter Hype entstanden. Miami bildete nur den ersten von insgesamt drei US-Rennen in dieser Saison, im Herbst wird noch in Austin und auf dem berühmten Strip von Las Vegas gefahren.

Am Sonntag hatte Weltmeister Max Verstappen im Red-Bull-Duell die Nase vorne, er setzte sich gegen Sergio Pérez durch, der die Pole Position nicht in einen Sieg ummünzen konnte. Das Duell der beiden Topstars wird ein Thema in der Sendung sein.

Markante Persönlichkeiten zwischen den Pfosten

Eine der vielen Baustellen, die den elften aufeinanderfolgenden Bundesliga-Titel des FC Bayern zu bedrohen scheint, stellt die Torhüter-Position dar. Denn Standardkeeper Manuel Neuer befindet sich nach seinem Skiunfall weiterhin in Reha.

Zwar wurde mit Yann Sommer ein renommierter Ersatz verpflichtet, doch stand der Schweizer in den letzten Wochen wiederholt in der Kritik. Was zeichnet eigentlich einen erstklassigen Tormann aus? Größe? Sprungkraft? Persönlichkeit?

Moderation: Birgit Nössing

Die Themen:

Formel 1: Grand Prix von Miami

Fußball: Schlüsselposition Torhüter

Die Gäste:

Philipp Eng (ServusTV-Formel-1-Experte)

Toni Schumacher (76 DFB-Länderspiele, Europameister 1980)

Alexander Schlager (Torhüter LASK, 7 ÖFB-Länderspiele)

Franz Wohlfahrt (59 ÖFB-Länderspiele, sechsmal österreichischer Meister)

Christof Kneer (Fußball-Chef Süddeutsche Zeitung)