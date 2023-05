Red Bull Racing dominant: «Wo bleiben die anderen?»

Red Bull Racing hat auch in Miami das Geschehen nahezu nach Belieben dominiert. Teamchef Christian Horner stichelt gegen die Konkurrenz, warnt aber gleichzeitig auch.

Christian Horner genoss den Moment. Der Teamchef von Red Bull Racing hat auch allen Grund dazu. «Fünf Rennen, fünf Siege, davon vier Doppelsiege», zählte Horner zusammen, «so einen Saisonstart hatten wir noch nie.»

Das führt dazu, dass Weltmeister Max Verstappen und Teamkollege Sergio Pérez die Siege (3:2, dazu ein Erfolg durch Pérez im Baku-Sprint) unter sich ausmachen. Verstappen führt mit 119 zu 105 Punkten, Red Bull Racing liegt nach den ersten fünf Rennwochenenden bei 224 Zählern, der erste Verfolger Aston Martin bei 102.

Die beiden vermeintlichen Titel-Herausforderer Mercedes und Ferrari liegen hinter Fernando Alonso, der in vier von fünf Rennen Dritter werden konnte. Mercedes steht bei 96 Punkten, Ferrari gar nur bei 78.

Horner kann sich einen Seitenhieb gegen die chancenlose Konkurrenz nicht verkneifen: «Wir fragen uns auch: Wo bleiben die anderen? Wohin sind Ferrari und Mercedes verschwunden?»

Er warnt allerdings auch: «Man darf nie jemanden abschreiben. Ich denke, es war der beste Start, den wir je hatten. Aber wir haben das Gefühl, dass wir einen guten Schritt von RB18 zu 19 gemacht haben. Es ist aber eher so, dass es sich anfühlt, als ob andere an Boden verloren haben. Und ich bin sicher, dass sie hart daran arbeiten, das zu ändern. Große Fortschritte könnten also recht schnell erzielt werden.»

Ferrari und Mercedes wolllen in Imola größere Upgrades an die Autos bringen. «Es überrascht, dass die anderen im Vergleich zum letzten Jahr nicht so gut performen», so Horner, «aber zweifellos werden sie daran arbeiten, das zu ändern. Und ich bin mir sicher, dass wir ab Imola die ersten großen Updates sehen werden.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1