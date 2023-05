Fernando Alonso: Wann gibt es endlich einen Sieg?

Vier Mal in fünf Rennen wurde Fernando Alonso Dritter. Wann wird der Spanier seinen ersten Sieg in dieser Saison mit dem Aston Martin einfahren können?

Fernando Alonso kann rundum glücklich sein, und das als einziger der Verfolger von Red Bull Racing. Denn der Spanier ist im Aston Martin weiterhin zweite Kraft, er wurde in Miami einmal mehr Dritter.

Es ist das vierte Podium, der vierte dritte Platz in fünf Rennen, und Alonso ist Gesamtdritter hinter Weltmeister Max Verstappen und Sergio Pérez. Man muss aber dazu sagen, dass das Red-Bull-Duo im Moment noch unerreichbar ist.

Doch natürlich schielt jemand wie Alonso auf einen Sieg. Auf die Chance, Red Bull zu schlagen.

«Natürlich wollen wir auf dem Podium einen Schritt nach oben machen, um Zweiter zu werden und eines Tages vielleicht die Möglichkeit zu haben, ein Rennen zu gewinnen», sagte Alonso. «Aber noch ist das nicht passiert, weil Red Bull besser ist als wir.»

Soll heißen: Stärker, schneller und auch in Sachen Zuverlässigkeit top. «Aber wenn es eines Tages einen Knacks gibt, müssen wir sicherstellen, dass wir da sind und wir zu keinem Zeitpunkt des Wochenendes Fehler machen», so der Spanier.

Der 41-Jährige gibt zu, dass es nicht einfach wird, Red Bull Racing im Moment gefährlich zu werden. «Die Saison ist lang», sagte Alonso, und auch Aston Martin wird noch Updates bringen. «Hoffentlich sind wir auf einigen Strecken etwas näher ran, und einige der Upgrades, die kommen werden, bringen uns vielleicht in eine andere, konkurrenzfähigere Position.»





Doch in erster Linie gilt es, Platz zwei in der Konstrukteurswertung abzusichern, so Alonso: «Aber unser Hauptaugenmerk liegt darauf, nach hinten zu schauen und zu versuchen, Mercedes und Ferrari in der Konstrukteurswertung unter Kontrolle zu halten. Wir müssen akzeptieren, dass Red Bull einen besseren Job macht als alle anderen, und wir müssen einen besseren Job machen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1