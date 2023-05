682.000 Fans sehen Miami-GP beim ORF

Der Formel-1-Grand Prix von Miami brachte am Sonntag im österreichischen Fernsehen starke Einschaltquoten für den ORF. Im Schnitt saßen ab 21.30 Uhr 682.000 Fans vor den Fernseh-Geräten.

Damit hat der ORF nach dem Rennen von Baku mit der etwas früheren Startzeit zu Mittag wieder die hohe Normal-Flughöhe erreicht, was die Zuschauer-Quoten betrifft. Die Zuschauerzahl knapp über 680.000 bedeutet einen Marktanteil von etwa acht Prozent.

Ab kurz nach 21.30 Uhr waren es während des Rennens dann im Durchschnitt immer noch 636.000 Zuschauer. Bei der Vorberichterstattung ab 21 Uhr mit den Experten Alex Wurz und Ferdinand Habsburg durfte sich der ORF auch schon über 519.000 Personen freuen.

Zur Erklärung: In Österreich teilen sich seit der Saison 2021 ServusTV und der ORF die Rechte. ServusTV ist als Hauptrechthalter eingestiegen und hat den ORF als Sublizenznehmer ein besonderes Abkommen. Beide Sender wechseln sich bei den Live-Übertragungen in gleicher Anzahl ab.

Zuletzt war der ORF in Baku und in Miami zwei Mal an der Reihe. Nun folgen die Live-Übertragungen aus Imola und Monaco zweimal in Folge bei ServusTV.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1