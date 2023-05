Schumacher: Sonst hat Mercedes ein echtes Problem

Mercedes fährt der Musik in der Formel 1 weiterhin hinterher. Für Ralf Schumacher ist klar: Das für Imola angekündigte Upgrade sollte funktionieren.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff kündigte nach dem einmal mehr enttäuschenden Rennwochenende in Miami für Imola «das erste große Upgrade mit einer guten neuen Baseline» an. Von da aus entwickle man dann weiter, so der Österreicher.

«Aber bitte keine große Erwartungshaltung. Wir hatten im letzten Jahr so viele Upgrades, die nicht funktioniert haben, sodass wir die Ruhe bewahren müssen. Wir müssen solide Ingenieursarbeit abliefern», so Wolff weiter.

Sky-Experte Ralf Schumacher rechnet damit, dass Mercedes wieder angreifen könnte. «Mercedes kommt mit einem ganz neuen Konzept nach Europa. Da erwarte ich eine deutliche Steigerung, ansonsten haben sie ein echtes Problem», schrieb er in seiner Kolumne.

Dann gehe es nicht nur um das Konzept, sondern auch um interne Probleme mit falschen Zielen und falschen Standards, die festgelegt wurden, so Schumacher weiter. «Davon gehe ich aber nicht aus mit der Erfahrung, die Mercedes hat.»

Er glaubt allerdings, dass es in Lewis Hamilton «aktuell extrem brodeln» wird. «Er ist es nicht gewohnt, nicht zu gewinnen. Er will die Aufmerksamkeit, das sieht man auch immer an seinen Outfits. In Miami ist er hinter seinem Teamkollegen George Russell gelandet. Das ist für Hamilton eine Höchststrafe.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1