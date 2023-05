Charles Leclerc (Ferrari): Von Experten abgewatscht

Ferrari hat beim Miami-GP mal wieder enttäuscht. Dabei bekam vor allem Charles Leclerc sein Fett weg. Von zwei Experten wurde der Monegasse harsch kritisiert.

Ferrari bleibt in der Formel 1 weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Im Qualifying sind die Roten schnell unterwegs, doch die verheißungsvolle Pace verschwand zuletzt beim Miami-GP mal wieder auf mysteriöse Art und Weise.

Die fehlende Konstanz bereitet dem neuen Teamchef Fred Vasseur Kopfzerbrechen. Er hat das Chaos, das Ferrari im Vorjahr auszeichnete, besser im Griff. Ralf Schumacher bleibt deshalb dabei, dass Ferrari «nach außen seit dem Amtsantritt von Fred Vasseur einen sehr ordentlichen Eindruck» macht. Da sei viel passiert, betonte der Sky-Experte in seiner Kolumne.

Trotzdem kommt die Scuderia weiterhin nicht wirklich in die Gänge, was aber nicht nur am Auto liegt. Das größte Problem sieht Schumacher bei den Fahrern. «Für mich sind Charles Leclerc und Carlos Sainz nicht konstant genug. Leclerc hat selbst gesagt, dass er gegen den Rat seiner Ingenieure das Auto falsch abgestimmt hat», so Schumacher.

Außerdem unterlaufen dem 25-Jährigen immer noch regelmäßig kapitale Fehler, wie der im Qualifying, als er im letzten Abschnitt kurz vor Ende der Zeitenjagd abflog.

«Er zeigt mit seinen Fehlern, dass er entweder die Reife noch nicht hat oder vielleicht am Ende des Tages auch nicht konstant gut ist, eine WM für Ferrari zu fahren. Im Moment ist das nicht der Fall», so Schumacher.

Auch Ex-F1-Pilot Martin Brundle kritisiert Leclerc. «Er macht eine Menge Ferrari-Teile kaputt und verschenkt Chancen", sagte Brundle bei Sky Sports F1. «Er ist genauso schnell wie jeder andere, wenn nicht sogar der schnellste Fahrer, aber er scheint nicht zu wissen, wo seine Grenzen liegen.»

Brundle weiter: «Ich weiß noch, wie ich zu seiner Zeit bei Sauber sagte: 'Ich kann es kaum erwarten, diesen Jungen in einem Ferrari zu sehen'. Aber er muss aufhören, so viele Fehler zu machen. Ich glaube, er fährt seit ein paar Jahren absolut am Limit, und das bringt ihn immer wieder ins Straucheln.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1