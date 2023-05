Miami-Zoff: Ralf Schumacher steht zu Idioten-Spruch

Dass die Security im Fahrerlager von Miami keine Gnade kennen, durfte Ralf Schumacher am eigenen Leibe erfahren. Der GP-Veteran bezeichnete das Sicherheitspersonal als Idioten. Die Aussage nimmt er nicht zurück.

Nach dem Rennen in Miami kam es im Fahrerlager zu unschönen Szenen. Die Security-Mitarbeiter sperrten einen Bereich ab und gingen dabei auch mit ehemaligen GP-Stars nicht zimperlich um. So wurde etwa auch Sky-Experte Ralf Schumacher unsanft vertrieben. Der Deutsche schäumte vor Wut und bezeichnete das Sicherheitspersonal als Idioten.

Dazu steht er auch Tage nach der Szene, wie er in seiner «Sky»-Kolumne bestätigt. Darin schreibt der 47-Jährige: «Unschön waren die Vorkommnisse nach dem Rennen. Die Securities haben mit Seilen einen Bereich abgesperrt, bis sich die Teamchefs der Top-3 versammeln konnten. Das war noch in Ordnung. Jenson Button wollte zum Beispiel von Innen durch den Bereich durchgehen, den haben die Securities zurückgehalten auf unangenehme Art und Weise, bis sich jemand von der Formel 1 entschuldigt hat. Da gab es überhaupt keinen Überblick.»

«Die Security hat mich derart brutal rübergedrängt, was mir sehr weh getan hat. Die Kratzer vergessen wir, aber so geht es einfach nicht. Ich erwarte da eine Entschuldigung. Viel wichtiger ist aber, dass so etwas nicht mehr vorkommt», fordert der sechsfache GP-Sieger. Und er stellt klar: «Ich habe während Live-Übertragung in die Kamera gesagt, dass das Idioten sind. Dazu stehe ich auch. Wir werden uns mit der Formel 1 darüber in Verbindung setzen.»

So etwas habe er in über 20 Jahren Formel 1 zum ersten Mal erlebt, betont Schumacher. «Wie eine Dampfwalze wurden wir in diesem Kanal auf die Seite gedrängt – und das mit einer hohen Brutalität. Das ist einfach nicht akzeptabel. Wir standen zu keiner Zeit im Weg. Die Ordner gehen in den USA unverhältnismässig vor. Sie kennen sich nicht aus und wissen nicht, wie das Zusammenspiel in der Formel 1 funktioniert», ärgert er sich.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1