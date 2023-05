Was Sebastian Vettel und Fernando Alonso verbindet

Aston Martin-Teamchef Mike Krack hat sowohl mit Sebastian Vettel als auch mit Fernando Alonso zusammengearbeitet. Der Luxemburger erzählt im SPEEDWEEK.com-Gespräch, was die beiden Champions gemeinsam haben.

Am 14. Januar 2022 bestätigte das Aston Martin Team die Verpflichtung von Mike Krack, der im Rennstall aus Silverstone den Teamchef-Posten von Otmar Szafnauer übernahm. Der Luxemburger arbeitete im vergangenen Jahr mit Sebastian Vettel und Lance Stroll zusammen. Und vom vierfachen Weltmeister aus Deutschland zeigte sich der neue Teamchef das ganze Jahr hindurch begeistert.

Auch Vettels Nachfolger erntete von Krack viele lobende Worte. Mit Fernando Alonso wurde denn auch ein weiterer GP-Star mit viel Erfahrung und mehreren WM-Titelgewinnen verpflichtet. Und der Spanier hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger ein Auto, in dem er sein Können auch unter Beweis stellen kann. Vier der fünf bisherigen Saisonläufe beendete er als Dritter auf dem Treppchen.

Die Frage nach einem Vergleich zwischen dem Heppenheimer und dem Asturier liegt nahe. Krack sagt dazu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Sie sind einerseits sehr ähnlich, andererseits aber auch sehr unterschiedlich. Die deutsche Mentalität ist anders, und Seb war schon sehr deutsch. Aber wie Fernando machte auch er Druck, um das zu erreichen, was er will, einfach auf eine andere Art und Weise.»

«Es gab also einen Unterschied, aber die Arbeitsethik war sehr ähnlich, beide erwarten sehr viel von sich selbst und von ihrem Team. Und beide haben mit ihrem Charisma und ihrer Energie das ganze Team angesteckt», fügt der 51-Jährige an.

Liegt darin der Schlüssel zum Titel-Erfolg? Krack winkt ab: «Das ist eine gute Frage, denn ich war nie bei einem Team, das den WM-Titel gewonnen hat. Aber ich denke, es ist wichtig, in allen Bereichen der Beste zu sein und mit einem guten Team von Leuten, an die man glaubt, hart zu arbeiten. Wir haben unlängst ein paar sehr gute Leute an Bord geholt und ich glaube, wir konnten seit dem vergangenen Jahr einen deutlichen Fortschritt erzielen. Aber es sind noch zwei weitere Schritte dieser Art nötig, und es liegt auf der Hand, dass diese immer schwieriger zu erzielen sind. Es gibt keine Wunder, du musst dich einfach nur jedes Jahr verbessern, deine Schwächen ausmerzen und dich in jenen Bereichen anpassen, in denen es nötig ist. Und das passiert nicht über Nacht.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1