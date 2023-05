Daniel Ricciardo: Im Juli wieder im GP-Auto

Red Bull Racing-Reservist Daniel Ricciardo wird im Juli wieder im GP-Renner Gas geben. Nach dem Grossbritannien-GP darf der Australier im Rahmen eines Tests für Reifenhersteller Pirelli im RB19 ausrücken.

In diesem Jahr ist Daniel Ricciardo als Ersatzfahrer für das Red Bull Racing Team im Einsatz und als solcher darf der frühere McLaren-Pilot nicht nur im Simulator Kilometer abspulen. Der Australier wird auch im diesjährigen Red Bull Racing-Renner Gas geben, wie er in einem Interview für «ESPN» offenbart hat. Demnach sitzt Ricciardo nach dem GP-Wochenende in Grossbritannien im RB19.

Der 33-Jährige wird im Rahmen des Pirelli-Tests im Einsatz sein. «Ich war im Simulator, aber ich werde den RB19 nach dem Rennen in Silverstone fahren», erzählte er. «Vielleicht gibt es dann einen weiteren Einsatz im September nach dem Rennen in Monza. In ein paar Monaten werde ich wissen, wie sich das Auto anfühlt.»

«Ich freue mich natürlich darauf, ein schnelles Auto zu fahren, aber auch ein Auto, das mir vielleicht noch vertraut vorkommt – in der Simulation tut es das ein wenig. Aber freue mich einfach darauf, wieder zu fahren und zu versuchen, ein Team, mit dem ich einst viel Erfolg hatte, daran zu erinnern, dass ich immer noch eine schnelle Runde fahren kann», fügte Ricciardo an.

Mit seinem Dasein als Reservist sei er immer noch zufrieden. «Bedeutet das, dass ich das die nächsten zwei oder drei Jahre machen werde? Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, für dieses Jahr ist es auf jeden Fall eine gute Sache für mich», sagt der achtfache GP-Sieger.

