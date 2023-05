Max Verstappen: So entstand Sieg-Strategie von Miami

​Sieg vom neunten Startplatz aus – Weltmeister Max Verstappen hat in Miami eine bärenstarke Leistung gezeigt. Der Niederländer sagt, wie er jene Rennstrategie ausgeheckt hat, die sich als goldrichtig erwies.

Grosser Preis von Miami: Der 38. Formel-1-Triumph von Max Verstappen war einer der eindrucksvollsten Siege des Red Bull Racing-Stars in der Königsklasse. Nach dem Rennen sagte der 25-Jährige: «Der Schlüssel zum Sieg war heute das Reifen-Management. Ich habe es geschafft, den harten Reifen lange am Leben zu erhalten. Dieser mittlere Teil des Grand Prix, als ich auf den harten Reifen so schnell fahren konnte wie Pérez auf jüngeren Walzen, das war entscheidend.» Aber wie ist der zweifache Formel-1-Champion auf diese Strategie gekommen?

Max Verstappen erklärt: «Nachdem das Abschlusstraining etwas daneben ging, mit meinem Fehler zuerst und dann mit dem Unfall von Leclerc, so dass ich keine Runde mehr fahren konnte, da wussten mein Renningenieur Gianpiero Lambiase und ich, dass wir uns etwas einfallen lassen müssen.»

«Wir haben am Samstagabend lange darüber diskutiert. Für Gianpiero und mich war relativ bald klar, was wir machen wollten – auf dem harten Reifen starten und so weit vorrücken als möglich. Doch unsere Rennstrategen war das alles nicht so klar. Denn der Lösungsansatz mittelhart, dann hart, der war ungefähr gleich schnell wie unser Vorschlag hart, dann mittelhart. Und gleich schnell würde möglicherweise nicht reichen zum Sieg.»

«Und der Start auf den harten Pirelli war auch nicht ohne Risiko. Wir hatten davon nur einen Satz. Würde es nach einer Berührung zum Beispiel einen Platten geben, dann würde alles ziemlich kompliziert. Aber ich war entschlossen, das zu wagen.»

«Gutes Reifen-Management ist mit jeder Mischung wichtig, sei dies nun die mittelharte oder die harte. Ich fand einfach, unsere Vorgehensweise bietet mehr Chancen, und letztlich ist ja auch alles gut gegangen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0