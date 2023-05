Gerhard Berger: «Kultur der Formel 1 nicht verbiegen»

​GP-Sieger Gerhard Berger hält wenig von der überzogenen Show, die beim Formel 1-WM-Lauf in Miami vor und nach dem Rennen geboten wurde, freut sich aber über das grosse Zuschauerinteresse.

Der Formel 1-Grand Prix von Miami untermauerte am 7. Mai, was den Umgang der USA mit grossen Sport-Events betrifft. Vor allem die Fahrervorstellung mit pompösem Streichorchester direkt auf der Zielgeraden sorgte bei manchen Beobachtern für Staunen.

Auch der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger (63) hat den Grand Prix mit dem furiosen Verstappen-Sieg aufmerksambeobachtet und zieht Vergleiche zu den US-Grands Prix der 1980er-Jahre.

Der Tiroler sagt bei ServusTV: «Wir sind zwar in Amerika gefahren, aber wir haben dort kaum Begeisterung entfachenkönnen. Es hat einen harten Kern von Fans gegeben, da waren bei so einem Rennen 30.000 Zuschauer. Aber heute sind es ja in Miami 300.000 und in Austin sogar 400.000.»

Der WM-Dritte von 1988 und 1995 sagt weiter: «Jetzt mit Liberty Media an der Spitze ist es gelungen, Amerika endlich hinter die Formel 1 zu bringen. Ich freue mich für die Formel 1.»



Berger warnt aber auch: «Ich sage, die Formel 1 hat grundsätzlich eine europäische Kultur. Diese Kultur darf man nicht verbiegen. Diese ausgeprägte Show-Komponente der Amerikaner, die manchmal das Ganze ein wenig verwässert, gefällt mir persönlich nicht so sehr – inklusive der Netflix-Doku.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0