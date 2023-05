Lando Norris über Start-Crash: «Änderte nichts» 11.05.2023 - 17:02 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Nyck de Vries kam Lando Norris in Miami zu nahe

Lando Norris wurde in der ersten Kurve von Nyck de Vries am Heck erwischt, konnte danach aber weiterfahren. Der Ärger über die Kollision beim Start hielt sich beim McLaren-Piloten aber in Grenzen.