Ralf Schumacher: Einzige Chance der Verstappen-Gegner

​Mit einer sensationellen Siegesfahrt in Miami hat Max Verstappen klargemacht, wer in der Formel-1-WM 2023 das Sagen hat. Für Ralf Schumacher steht fest: Es gibt für die Rivalen des Niederländers nur eine Chance.

Max Verstappen ist der Mann für grandiose Aufholjagden: 2011 ging’s in Ungarn von Startplatz 10 zum Sieg, in Belgien gar von Startplatz 15. Aus der gleichen Position fuhr der Red Bull Racing-Star 2023 in Saudi-Arabien auf Rang 2 hinter seinem Stallgefährten Sergio Pérez, nun in Miami liess Max dem Mexikaner nicht den Hauch einer Chance – 38. GP-Sieg, dieses Mal vom neunten Startplatz aus.

Auch Ralf Schumacher ist tief beeindruckt. Der sechsfache GP-Sieger, in Florida für unsere Kollegen von Sky an der Arbeit, sagt zur Leistung des Niederländers: «Max Verstappen hat zum zweiten Mal in Miami gewonnen. Ob es derzeit überhaupt einen Piloten gibt, der ihm fahrerisch das Wasser reichen kann? Wenn alles normal läuft, ist Verstappen mit dem Rennwagen von Red Bull Racing unschlagbar. Das liegt einerseits an seinem Talent, aber natürlich auch an seinem Auto.»

«Fernando Alonso landete mit dem Aston Martin schon zum vierten Mal auf dem dritten Platz. Ich glaube, dass Aston Martin noch zu weit weg ist, sich mit Red Bull Racing auf einem Niveau zu messen. Auch organisatorisch sind sie der Aufgabe noch nicht ganz gewachsen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen.»

«Ob ein Team in dieser Saison RBR noch gefährlich werden kann, wird sich in Europa zeigen, wenn viele Verbesserungen an die Renner kommen. Oder es ist auch möglich, dass Red Bull nicht immer das Beste aus dem Auto herausholt. Das ist womöglich die einzige Chance für die Gegner.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1