David Coulthard: Deutliche Kritik an Charles Leclerc

Charles Leclerc muss sich nach dem Rennwochenende in Miami viel Kritik anhören

Ferrari wollte in diesem Jahr wieder um den WM-Titel kämpfen, doch nach fünf Rennen ist die Scuderia weit davon entfernt. Das liegt nicht zuletzt an der Fehlerquote von Charles Leclerc, sagt David Coulthard.

Dass Ferrari in diesem Jahr nicht den Saisonstart erlebte, den sich die Teamverantwortlichen und Fahrer nach WM-Rang 2 im Vorjahr vorgestellt hatten, spiegelt sich nach den ersten fünf Saisonläufen auch in der WM-Tabelle. Carlos Sainz und Charles Leclerc belegen die Zwischenränge 5 und 7, gemeinsam konnten sie bisher bloss 78 WM-Zähler sammeln, damit belegt Ferrari den vierten Platz in der Teamwertung.

Die Fahrer und Teamchef Fred Vasseur sind sich einig: Die Performance im Renntrimm muss deutlich verbessert werden. Aber nicht nur das fehlende Tempo bereitet der Mannschaft aus Maranello Sorgenfalten. Auch die Leistung der Piloten selbst beschert den Roten Kritik. Leclerc produzierte in Miami gleich zwei Crashs, das Rennen beendete er zwei Positionen hinter seinem Teamkollegen auf Platz 7.

Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard kommt bei «Channel 4» denn auch zum Schluss: «Er ist unglaublich schnell und holt viel aus dem Auto heraus. Aber er macht zu viele Fehler und verursacht zu viele Schäden. Das ist inakzeptabel und eine Schwäche. Er weiss das, und das Team weiss das auch, aber sie müssen das hinnehmen, denn ihnen bleibt nichts anderes übrig. Sie werden ihn nicht feuern, denn er ist der stärkste Trumpf, den sie haben, wenn es darum geht, das letzte bisschen aus dem Auto herauszuholen.»

Der Schotte ist sich sicher: Was Leclerc fehlt ist der grosse Erfolg: «Ein WM-Titel ist alles, was er braucht, dann ist er ein kompletter Fahrer. Derzeit fehlt ihm dieser Gesamtsieg, deshalb geht er etwas verzweifelt ans Werk und geht übers Limit.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1