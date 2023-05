Fernando Alonso über Ferrari: «Damals fehlerfrei»

Fernando Alonso kann das Sticheln nicht lassen. Der zweifache Weltmeister, der vier der fünf bisherigen Saisonläufe auf dem Podest beendet hat, erinnert sich an seine Ferrari-Zeit – und teilt dabei gegen die Roten aus.

Für Fernando Alonso läuft es derzeit richtig gut: Der 41-jährige Spanier belegt nach den ersten fünf Rennen den dritten WM-Zwischenrang hinter dem Red Bull Racing-Duo. Abgesehen vom Rennen in Baku, das er als Vierter beendet hat, schaffte er es in jedem Rennen als Dritter aufs Treppchen. Vom Sieg will er noch nicht reden, dafür teilt er gegen seinen früheren Brötchengeber Ferrari aus.

Mit der Scuderia aus Maranello bestritt Alonso zwischen 2010 und 2014 fünf Formel-1-Jahre, bevor er für 2015 zu McLaren wechselte. Drei Mal landete er im roten GP-Renner aus Italien auf dem zweiten WM-Tabellenrang. Davon sind die aktuellen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz in diesem Jahr weit entfernt.

Der Monegasse, der das Vorjahr noch als WM-Zweiter beendet hat, belegt derzeit den siebten Zwischenrang, sein spanischer Teamkollege ist aktueller WM-Fünfter. Das älteste GP-Team der Welt belegt denn auch nur den vierten WM-Rang in der Team-Wertung. Zum Vergleich: Alonsos Aston Martin Team hat 24 Punkte mehr auf dem Konto und ist damit erster Verfolger hinter der Weltmeister-Mannschaft von Red Bull Racing.

Dass sein früheres Team derzeit nicht ganz vorne mitkämpfen kann, freut Alonso. Bei «Sky Sports F1» stichelte der 32-fache GP-Sieger: «Mit Ferrari kämpfte ich jedes Jahr vorne mit. Wir blieben damals fehlerfrei und kämpften zwei Mal bis zum letzten Rennen um den WM-Titel. Zum Glück für mich und mein Team sind sie nun nicht mehr so konstant wie in jenen Jahren, in denen ich dort war.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1