Mick Schumacher: «Ich bin recht schüchtern»

Mercedes-Reservist Mick Schumacher spricht nicht oft über sich selbst. In einem Interview mit seinem Sponsor DVAG machte der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher eine Ausnahme.

Mick Schumacher stand schon vor seinem Aufstieg in die Königsklasse im Scheinwerferlicht, der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher lernte deshalb auch schon früh, seine Privatsphäre zu schützen. Entsprechend selten spricht der 24-jährige Deutsche über sich selbst. In einem Interview mit seinem Sponsor DVAG zeigte er sich aber erstaunlich offen.

Der Test- und Ersatzfahrer von Mercedes sagt darin über sich selbst: «Als Kind konnte ich überall hingehen und mit jedem quatschen, aber je älter und bekannter ich geworden bin, desto weniger mochte ich das. Ich bin menschenscheu und recht schüchtern.»

Deshalb legte er sich für sein Leben an der Rennstrecke eine zweite Persönlichkeit zu. Schumacher erzählt: «Ich habe zwei Persönlichkeiten: Zum einen bin ich der Rennfahrer, zum anderen der private Mick. Der bin ich eigentlich immer, aber sobald ich an die Rennstrecke komme, bin ich der Fahrer. Das bleibt so, bis ich Sonntagabend wieder abreise.»

Seinen Traum von der Rückkehr in die Formel-1-Startaufstellung will er trotz seiner Schüchternheit nicht aufgeben. «Ich glaube an Sternzeichen. Ich bin Widder und gehe mit dem Kopf durch die Wand», verrät Mick, als er auf sein Ziel angesprochen wird. Und er stellt klar: «Mein Ziel ist wieder ein Cockpit in der Formel 1 zu kriegen.»

