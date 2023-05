Imola-GP Live-Ticker: Kurioser Rekord im Ferrari-Land

​Noch nie gab es einen Formel-1-WM-Lauf mit solch langer Bezeichnung: «Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna». GP-Bezeichnungen ohne Ländernamen sind nicht selten.

2020 kehrte die Formel 1 ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola zurück, aber der Traditions-GP hiess nicht mehr Grosser Preis von San Marino wie früher, sondern wurde nach der Region benannt – Emilia-Romagna. Es war einer von sechs WM-Läufen 2020 ohne Nationenbezeichnung, weil Rennpromoter ohne Zuschauer keine Einnahmen haben und staatliche Tourismusbehörden Zuschüsse an die Formel 1 zahlen, um Werbung für Fremdenverkehr zu machen. Eine Seltenheit ist das nicht.

Erstmals in 70 Jahren Formel 1 hiess 2020 ein Rennen der Königsklasse «Grand Prix der Steiermark», doch WM-Läufe ohne Landesbezeichnung im Titel sind gar nicht selten, das zeigt unsere kleine Liste, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Abu Dhabi-GP in den Vereinigten Arabischen Emiraten (seit 2009).

Caesars Palace Grand Prix (1981 und 1982 in Las Vegas/USA).

Dallas Grand Prix in den USA (1984).

Grand Prix von Europa (in den 50er Jahren als zusätzliches Prädikat verliehen, ab 1983 als eigenständiger WM-Lauf auf verschiedenen Strecken – Brands Hatch, Baku, Donington Park, Jerez, Valencia und auf dem Nürburgring).



Pacific Grand Prix (in Aida/Japan 1994 und 1995).



Pescara Grand Prix (1957 in Italien).



Neben dem Steiermark-GP kamen 2020 hinzu: Grand Prix zum 70. Geburtstag der Formel 1, Grand Prix der Toskana in Mugello sowie Grosser Preis der Eifel auf dem Nürburgring – da das Namensrecht an der Bezeichnung Grosser Preis von Deutschland dem Automobilclub von Deutschland gehört, das 2020er Rennen jedoch vom ADAC organisier wurde, musste dieser einen anderen Namen tragen.



Ebenfalls neu: «Rolex Sakhir Grand Prix» in Bahrain, benannt nach dem Hauptsponsor und der Wüste, in welcher die Rennstrecke liegt.



Seit 2022 im Programm: Der Grosse Preis von Miami. Das Prädikat Grand Prix der USA gehört Austin (Texas).



Imola 2022 stellt jedoch einen skurrilen Rekord auf, jenen für die wohl längste GP-Bezeichnung – «Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna». Wir nennen ihn am liebsten knackig kurz Imola-GP und halten Sie in unserem Live-Ticker über Quali und Rennen auf dem Laufenden.



Wir sagen Ihnen auch, wann die üblichen Sender Bilder aus dem Ferrari-Land liefern – das Autodromo Enzo e Dino Ferrari liegt näher an der Rennwagenfabrik von Ferrari als Monza.





