Max Verstappen: Erinnerungen an den ersten GP-Sieg

​Der Niederländer Max Verstappen hat beim Miami-GP 2023 seinen 38. Triumph in der Königsklasse eingefahren. Vor exakt sieben Jahren gewann der Red Bull Racing-Star beim WM-Lauf von Spanien seinen ersten Grand Prix.

Kinder, wie die Zeit verfliegt! Sind es wirklich schon auf den Tag genau sieben Jahre her, dass Max Verstappen in Barcelona 2016 sensationell zum ersten Grand-Prix-Sieg fuhr?

Verstappen war damals von der Scuderia Toro Rosso (heute AlphaTauri) zu Red Bull Racing geholt worden, anstelle des Russen Daniil Kvyat. Max bedankte sich bei der Premiere für RBR mit einer makellosen Fahrt und gewann vor dem Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.

Klar profitierten an jenem 15. Mai 2016 Verstappen und das Ferrari-Duo von der Kollision der beiden Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Nico Rosberg kurz nach dem Start, aber wie ausgebufft der damals 18 Jahre und 227 Tage junge Max zum Sieg preschte, das war schon der Hammer.

Max sagt über diesen Tag: «Das wird mir immer in Erinnerung bleiben, denn der erste Formel-1-Triumph ist ziemlich emotional, vor allem, wenn es ein kleiner Schock ist, weil es gleich beim Teamdebüt passierte. Ich werde nicht so schnell emotional, aber ich war an jenem Tag den Tränen nahe, genauso wie mein Vater. Da erinnert man sich daran, wie man es in die Formel 1 geschafft hat.»

«Es war nicht einfach, auch wenn die Leute das manchmal denken, weil es so einfach aussieht, wenn man gewinnt. Aber es steckt viel harte Arbeit dahinter. Wie alle jungen Piloten musste auch ich viel Zeit weit weg von zuhause verbringen, durch ganz Europa reisen und so hart wie möglich arbeiten. Natürlich hatte ich viel wertvolle Hilfe von meinem Vater, der mich gut vorbereitet hat. Aber es gibt keine Garantie, dass es mit der Formel-1-Karriere klappt. Als Familie war das aber immer unser Ziel.»



«Nach dem ersten Sieg ging mir das alles durch den Kopf und es war einfach ein unglaublicher Tag. Ich habe es schon oft gesagt, mein erster Sieg war ein Schock, denn niemand hatte diesen erwartet, und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich bin allen, die mit mir gearbeitet haben, sehr dankbar dafür, dass sie mir halfen, diesen Meilenstein in einem so jungen Alter zu erreichen.»



Sieben Jahre später ist Max 38-facher GP-Sieger und Formel-1-Champion 2021 und 2022. Der Red Bull Racing-Star führt die WM 2023 an.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1