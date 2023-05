Imola-GP im Live-Ticker: So verrückt wird das Wetter

Es wird nass in Imola

​Beim WM-Lauf auf der Formel-1-Traditionsstrecke Imola müssen sich die Fahrer auf alles gefasst machen: Gut möglich, dass die Qualifikation auf nasser Bahn gefahren wird, das Rennen aber auf trockener.

Anfang Mai kippte das Wetter in der italienischen Region Emilia-Romagna vom einen Extrem ins andere: Nach wochenlanger Dürre fiel tagelang heftiger Regen, die Überschwemmungen kosteten zwei Menschen das Leben.

Für Dienstag und Mittwoch ist in der Emilia-Romagna die höchste Regenwarnstufe ausgerufen worden – zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen. Erneut ist damit zu rechnen, dass Flüsse und Bäche über die Ufer treten.

Danach soll der Dauerregen aufhören, aber es wird wechselhaft bleiben. Und darauf muss sich auch der Formel-1-Zirkus gefasst machen, der sich auf den Weg nach Imola gemacht hat.

Verschiedene Wettermodelle sagen voraus: Freitag und Samstag bleibt es fürs Training vorwiegend nass, mit Höchsttemperaturen von klammen 17 Grad. Aus heutiger Sicht ist der Sonntag freundlich, mit leichter Bewölkung und 22 Grad, bevor in der Nacht auf Montag die nächste Schlechtwetterfront naht.

Durchaus möglich also, dass sich die Fahrer darauf gefasst machen müssen, dass die Qualifikation bei Regen stattfindet, das Rennen jedoch bei Sonnenschein.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unseren beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Dazu haben wir für Sie das Programm der Formel-1-übertragenden Sender zusammengefasst





