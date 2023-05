Imola-GP: Regeln fürs Qualifying erneut geändert

​Vor einem Jahr wurde es beschlossen, nun wird es umgesetzt: Die Formel und Reifenpartner Pirelli experimentieren an zwei Wochenenden 2023 mit nur 11 statt 13 Reifensätzen pro Fahrer.

Die Formel 1 will nachhaltiger werden. Bis 2030 soll die Königsklasse klimaneutral sein, ab 2026 wird mit synthetischem Kraftstoff gefahren. Zur Vorgabe der Nachhaltigkeit gehören Abfallkonzepte an den GP-Wochenenden, der Verzicht auf Einwegflaschen, und generell wird die Frage gestellt: Geht es auch mit weniger?

Mit einer solchen Frage ist vor einem Jahr FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem bei Pirelli vorstellig geworden. Das italienische Traditions-Unternehmen, seit 2011 Alleinausrüster der Formel 1, erhielt die Frage gestellt: Könnten die Anzahl Reifensätze pro Fahrer und Wochenende verringert werden?

Aus diesem Grund wird an zwei GP-Wochenenden 2023 ein Experiment durchgeführt: Jeder Fahrer hat statt wie heute 13 Reifensätze nur noch 11 zur Verfügung. Das erste Experiment findet am kommenden Wochenende in Imola statt.

Das Qualifying-Format wird insofern geändert, dass alle Fahrer im ersten Quali-Segment nur den harten Reifen verwenden, im Q2 nur den mittelharten, und beim Wettbewerbe der Top-Ten darf dann der weiche Pirelli montiert werden. Bei einem herkömmlichen Ablauf des Wochenendes ist die Reifenwahl frei.

Jeder Fahrer hat in der Emilia-Romagna an Trockenreifen zur Verfügung: drei Sätze harte (weiss markiert), vier Sätze mittelharte (gelb), vier Sätze weiche Walzen (rot).



Würde diese Verringerung um zwei Reifensätze in der ganzen Saison gelten, könnten beinahe 1000 Pirelli-Reifen gespart werden.



Angesichts der Wetterprognose für Imola werden die Fahrer ohnehin nicht alle Trockenreifen brauchen: Mindestens für Freitag und Samstag sind Regenfälle vorhergesagt. An Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse oder feuchte Bahn haben die Piloten pro Wochenende vier Sätze bereit (grün markiert), dazu drei Sätze Regenreifen (blau).





