Charles Leclerc nach viel Kritik: Fehler sind normal

​GP-Sieger wie Ralf Schumacher, Damon Hill oder David Coulthard haben die hohe Fehlerquote des Ferrari-Fahrers Charles Leclerc kritisiert. Der 25-jährige Monegasse setzt sich zur Wehr.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat nach dem Abschlusstraining von Miami und dem Ausrutscher von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc gesagt: «Irgendwie hat Leclerc an jedem Wochenende einen Fehler drin. Und wenn du dir immer wieder solche Patzer leistest, so ist es halt schwierig, ein Wörtchen um den WM-Titel mitzureden.»

Formel-1-Champion Damon Hill meint zu diesem Thema: «Leclerc hat einige Flecken im Reinheft, er macht immer wieder Fahrfehler, auch auf Quali-Runden.»

Und der 13-fache GP-Sieger David Coulthard fügt hinzu: «Leclerc macht zu viele Fehler und der Kollateralschaden ist gross. Charles fährt mit einem Hauch von Verzweiflung und bisweilen über seine Fähigkeiten hinaus. Das ist eigentlich inakzeptabel.»

Im Ferrari-Werk von Maranello hat der fünffache GP-Sieger Leclerc an einer Veranstaltung von Sponsor Bitdefender teilgenommen (einer rumänischen Firma für Datenschutz-Software). Zunächst wurde der Monegasse auf die Absage des Imola-GP angesprochen. Er findet: «Die Bilder, die wir alle gesehen haben, sagen alles. Die Absage war völlig richtig, die Sicherheit der Menschen in der Emilia-Romagna hat Vorrang.»

Dann geht es um die Leistung von Ferrari und den Beitrag von Charles hinter dem Lenkrad. Leclerc wird an seiner Fahreweise so bald nichts ändern, Fehler hin oder her: «Ich konzentriere mich ganz auf den Speed und darauf, die Grenzen des Rennwagens auszuloten, Fehler sind dabei normal.»



Leclerc ist auch nicht der Ansicht, dass er derzeit mehr unter Druck steht als sonst: «Klar gibt es Druck, ganz besonders dann, wenn du Teil von Ferrari bist. Selbst beim kleinsten Patzer sind die Menschen von dir enttäuscht. Aber ich bin mir meiner Verantwortung bewusst.»



«Als Rennfahrer musst du mit Druck umgehen können, das gehört zum Geschäft wie ein Rad-an-Rad-Duell mit einem Gegner. Und es gehört auch zum Job, dass die Dinge eben nicht immer so laufen wie sich die Leute das erhoffen.»



«Eine gute Leistung ist die Mischung aus Arbeit, Vorbereitung und Risiko. Ich muss ganz besonders in einem Abschlusstraining ausloten können, wo die Grenzen des Autos und der Reifen liegen. Harte Arbeit und Konstanz sind elementar für den Erfolg, aber es wäre unrealistisch anzunehmen, dann immer alles reibungslos läuft.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1