Fernando Alonso: Weitere Dakar-Teilnahmen vorstellbar

Fernando Alonso hat drei Mal versucht, beim Indy500 zu triumphieren. Mittlerweile weiss er: Ein Sieg beim berühmten Ovalrennen wird schwierig. Eine weitere Teilnahme an der Rallye Dakar kann er sich hingegen vorstellen.

2017, 2019 und 2020 hat Fernando Alonso versucht, beim Indy500 zu triumphieren, um die sogenannte Triple-Crown des Motorsports, die aus dem Sieg beim US-Rennen, beim Monaco-GP und beim 24h-Rennen von Le Mans besteht, zu vervollständigen. Denn sowohl im Fürstentum als auch beim Langstrecken-Klassiker konnte der schnelle Aston Martin-Pilot schon den Sieg feiern.

Mittlerweile räumt der 41-jährige Spanier aber ein: Es wäre ein schwieriges Unterfangen, gegen die IndyCar-Piloten zu bestehen. Im «Sky Sports F1»-Gespräch mit Martin Brundle erklärt er: «Ich würde wohl einige Anläufe brauchen und mich ganz diesem Ziel verschreiben. Ich müsste zuvor wohl auch einige Ovalrennen bestreiten. Und vielleicht fehlt mir diese absolute Hingabe, wenn ich meine Formel-1-Karriere diesmal beende.»

«Ich weiss, dass ich mich dem Ende meiner Karriere nähere, aber ich weiss nicht, ob es noch zwei, drei oder vier Jahre werden. Danach werde ich vielleicht noch einmal bei der Rallye Dakar mitmachen. Nachdem ich die 24h-Hatz in Le Mans und Daytona gewonnen habe und beim Indy500 dabei war, dann wäre es einzigartig, wenn ich das Glück hätte, die Dakar auch noch zu gewinnen. Es ist das Gegenteil von der Formel 1 und deshalb gefällt mir die Dakar auch so sehr», sagt Alonso.

Vorerst konzentriere er sich aber auf seine Aufgabe beim Aston Martin Team. «Ich geniesse meine Arbeit dort sehr», beteuert Alonso. «Nach meinem Abschied kann ich vielleicht einem Team helfen, denn ich habe so viele Jahre Erfahrung in diesem Sport. Ich weiss aber nicht in welcher Rolle oder ob das überhaupt möglich ist. Darüber hinaus kann ich vielleicht bei einigen Dakar-Teilnahmen noch Spass haben.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1