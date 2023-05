Mercedes-Star Lewis Hamilton: Lob von Ex-Trainer

Dass Lewis Hamilton hart trainiert, um auf der Strecke Bestleistungen erbringen zu können, beweisen seine Muskeln. Der siebenfache Weltmeister erntet denn auch viel Lob von seinen früheren Trainern.

Als sich Lewis Hamilton von seiner langjährigen Trainerin Angela Cullen trennte, war die Neuseeländerin voll des Lobes für den Formel-1-Star. Sie erklärte auf Instagram: «Es war eine grosse Ehre und Freude, an deiner Seite zu sein. Ich bin so stolz auf alles, was du erreicht hast. Danke, dass du mich unterstützt und an mich geglaubt hast. Und dass du mir das grenzenlose Potenzial gezeigt hast, das in uns allen steckt.»

Auch die Vorgänger von Cullen können nur Gutes über den Mercedes-Star sagen. So erklärte etwa Clayton Green, der mit Hamilton zu McLaren-Zeiten arbeitete, auf Instagram: «Durch die Zusammenarbeit mit Sir Lewis Hamilton im Jahr 2010 habe ich viel über wahre Grösse gelernt. Lewis hat immer nach Wegen gesucht, um jeden Tag noch besser zu werden. Wir können alle davon profitieren, wenn wir uns stetig selbst verbessern wollen.»

Auf Green folgte Antti Vierula, der sich später um die Fitness von Sergio Pérez gekümmert hat und mittlerweile mit Valtteri Bottas bei Alfa Romeo Racing arbeitet. Er sagte im Gespräch mit «Grosvenor Sport» über Lewis Hamilton: «Er war wirklich unglaublich gut darin, alles aus dem Auto und den Ingenieuren herauszuholen.»

«Er schafft es, dass jeder das Beste aus sich macht. Er gab alles, um Antworten von den Ingenieuren zu bekommen und hat auch immer gesagt, was er für richtig hält. Er hat einen unfassbar starken Willen, sich zu verbessern», fügte Vierula an.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1