Fred Vasseur: Rückendeckung von Piero Ferrari

Nach der Saison 2022 übernahm Fred Vasseur bei Ferrari das Zepter. Der Teamchef soll die Mannschaft aus Maranello zum Titel führen. Derzeit läuft es nicht nach Wunsch, dennoch geniesst er das Vertrauen von Piero Ferrari.

Für das Ferrari-Team verlief die Saison 2023 bisher enttäuschend: Charles Leclerc und Carlos Sainz haben in den ersten fünf Rennwochenenden insgesamt 78 Punkte gesammelt, damit belegt der älteste GP-Rennstall der Welt den vierten Platz in der Team-Wertung. Sainz ist derzeit WM-Fünfter, sein Teamkollege, der mit Platz 3 in Baku den ersten Podestplatz der Saison eingefahren hat, muss sich mit der siebten WM-Position begnügen.

Das entspricht nicht dem Selbstverständnis der Ferrari-Mannschaft, wie auch Piero Ferrari weiss. Der Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari mahnt zur Geduld, wenn es um die Fortschritte des Italieners geht. Er sagt im «Autosprint»-Gespräch über Teamchef Fred Vasseur, der nach der Saison 2022 das Zepter von Mattia Binotto übernahm: «Wir müssen ihm Zeit geben, damit er etwas unternehmen kann.»

«Er kennt sich im Motorsport aus, denn er ist schon seit Jahren dabei und er verdient es, dass wir ihm vertrauen», sagt Ferrari über das frühere Alfa-Romeo-Teamoberhaupt. Und er betont, dass die Roten sich verstärken müssen, um wieder ganz an die Spitze zu kommen: «Wir brauchen Leute mit verschiedenen Erfahrungen.»

«In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die Ergebnisse ersichtlich waren, wenn wir die Organisation angepasst und Leute aus anderen Teams an Bord geholt haben», weiss der Vizepräsident des berühmten Sportwagenbauers. «In gewissen Dingen sind wir gut, aber wir brauchen auch Spezialisten in anderen Bereichen, die uns verstärken.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1