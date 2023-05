Sebastian Vettel: Habe so etwas wie einen Alltag

Sebastian Vettel genießt das «normale» Leben nach dem Rücktritt aus der Formel 1. Der Deutsche verrät aber, dass er etwas ganz besonders vermisst.

Wie geht es Sebastian Vettel rund sechs Monate nach seinem letzten Rennen in der Formel 1? Der 35-Jährige ist in seinem neuen Leben angekommen, wie er jetzt verriet.

«Nach so langer Zeit im Rennsport habe ich zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag. Ich habe etwas Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen», sagte der viermalige Weltmeister in einem Interview der «Bild am Sonntag». Nach der vergangenen Saison hatte der Heppenheimer seinen Karriere in der Motorsport-Königsklasse beendet.

Auch, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mit seiner Frau Hannah und den drei Kindern. Das genießt der 35-Jährige. Wann er in das Fahrerlager zurückkehren wird, um den alten Kollegen mal einen Besuch abzustatten, weiß er noch nicht, sagte er.

Mitte Juli wird er zu Show-Zwecken ältere Formel-1-Modelle fahren. Vettel wird einer der Top-Stars beim Goodwood Festival of Speed sein.

Auf die Frage, ob das gegen den Formel-1-Entzug helfe, antwortete Vettel in dem Interview: «Nicht wirklich. Goodwood ist ja keine echte Rennstrecke. Trotzdem ist es schön, kurz hinter dem Steuer zu sitzen.« Bis jetzt gehe es ihm aber sehr gut mit seiner Entscheidung, betonte er. «Am meisten vermisse ich aber den Wettkampf und die Anspannung.»

