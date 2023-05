Kein Imola-GP: Das machen die Formel-1-Stars

Obwohl das für den heutigen Sonntag geplante Rennen in Imola wegen der Folgen des starken Regens in der Region Emilia-Romagna abgesagt werden musste, bestritten einige GP-Stars dennoch ein Rennen.

Es hatte sich schon am Dienstagabend abgezeichnet, das der geplante GP in Imola nicht würde stattfinden können. Zu gross waren die Wassermassen, die durch den starken Regen in der Region Emilia-Romagna Erdrutsche, Überschwemmungen, Stromausfälle, Evakuierungen und sogar Todesfälle zur Folge hatten. Am Mittwoch wurde das sechste Kräftemessen der Saison deshalb abgesagt.

Aufs Rennfahren wollten einige GP-Stars aber nicht verzichten. So stellte etwa Champion Max Verstappen zusammen mit seinem E-Sports-Team Redline einen virtuellen Wettbewerb, bei dem neben dem Formel-1-WM-Leader auch eine ganze Reihe von Nachwuchsfahrern aus dem Red Bull Junior Team und auch Vertreter aus dem Formel-E-Feld ihr Können unter Beweis stellen konnten. Dabei wurde auch Geld für die Opfer der Unwetter-Katastrophe in Italien gesammelt.

Die gleiche Idee hatte das Williams-Team, bei dessen Sim-Racing-Event auch Teamchef James Vowles und Real-Madrid-Torhüter Thibaut Courtois dabei waren. Auch Alex Albon trat an, wurde von den virtuellen Regelhütern aber in der 13. Runde disqualifiziert, weil er die blauen Flaggen zu oft ignoriert hatte.

Ein ganz anderes Rennen bestritt Valtteri Bottas. Der Finne aus dem Alfa Romeo Racing Team fuhr bei einem Radrennen in Schottland mit, genauso wie seine Freundin Tiffany Cromwell. Der frühere Mercedes-Pilot belegte im Feld von mehr als 1000 Teilnehmern nach 113 km den 114. Platz, während seine Freundin im Rennen der Frauen triumphierte.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1