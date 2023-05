Lando Norris: Mehr Druck von Formel-1-Rookie Piastri

McLaren-Fahrer Lando Norris gesteht, dass der schnelle Formel-1-Rookie Oscar Piastri ihn stärker unter Druck setzt als sein früherer Teamkollege Daniel Ricciardo, der sich beim britischen Traditionsteam schwer tat.

Zwei Jahre lang war Daniel Ricciardo in den Farben des McLaren-Teams unterwegs und der Australier feierte in dieser Zeit nur einen Erfolg: 2021 schaffte er es in Monza als Erster über die Ziellinie und bescherte dem britischen Rennstall damit den ersten Sieg seit 2012. Die Saison schloss er als Gesamtachter ab.

Im darauffolgenden Jahr lief es deutlich schlechter für den 33-Jährigen, der mit Red Bull Racing sieben Siege hatte einfahren können. Nur sieben der 22 Grands Prix beendete er in den Punkten. Der Sieg in Italien blieb sein einziger Podestplatz. Die anhaltende Leistungskrise war auch der Grund, warum Ricciardo das Team nach der Saison 2022 sein Cockpit räumen musste, um Platz für Hoffnungsträger Oscar Piastri zu schaffen.

Ricciardos Landsmann hatte bisher kein leichtes Spiel, denn der diesjährige GP-Renner von McLaren blieb unter den Erwartungen, sowohl Lando Norris als auch der junge Australier tun sich schwer, die Punkte zu erreichen. Dem erfahreneren Briten gelang dies in den bisherigen fünf GP erst zwei Mal, Piastri schaffte es immerhin in seinem Heimspiel in Melbourne als Achter ins Ziel, damit eroberte er seine ersten vier WM-Zähler.

Im Qualifying hatte Norris vier Mal die Nase vorn, doch Piastri war nahe am Speed seines Stallgefährten dran. Im Schnitt lagen die beiden McLaren-Piloten nur 0,067 sec auseinander. Norris gestand in Miami denn auch: «Er ist sehr schnell, deshalb treibt er mich wohl etwas mehr an als es in den vergangenen Jahren der Fall war.»

Die Zusammenarbeit mit dem 22-Jährigen unterscheidet sich nicht so stark wie die Arbeit mit seinem Vorgänger, verriet der 23-Jährige: «Es hat sich nicht allzu viel verändert, einzig wenn es um den Vergleich zum Vorjahr geht, verlässt sich das Team etwas stärker auf mich. Aber abgesehen davon geben wir beide unser Feedback und auch wenn wir nicht den gleichen Fahrstil haben, so gleichen sich unsere Kommentare im Grunde sehr.»

