Verstappen: So wichtig war Tost für seine Karriere

Franz Tost wird nach der Saison AlphaTauri und die Formel 1 verlassen. Für Max Verstappen war der Österreicher eine wichtige Bezugsperson.

23 Rennen hat Max Verstappen für AlphaTauri absolviert, nachdem er 2015 in die Formel 1 kam und 2016 zu Red Bull Racing befördert wurde. Verstappen betonte zuletzt, wie wichtig Teamchef Franz Tost für ihn gewesen ist.

«Ich habe über ein Jahr mit Franz zusammengearbeitet. Gerade am Anfang einer Karriere ist es wichtig, jemanden wie Franz an seiner Seite zu haben. Er hat mir am Anfang sehr geholfen und mich mit seinen Tipps und seiner Erfahrung unterstützt. Er kann gut mit jungen Fahrern umgehen», sagte Verstappen.

Tost gilt als Talenteflüsterer, er arbeitete zum Beispiel auch mit Sebastian Vettel zusammen. «Wenn junge Fahrer [in die Formel 1] kommen, wollen sie schnell Erfolge feiern. Da ist es gut, auch einmal beruhigt zu werden. Die Gespräche mit ihm haben mir sehr geholfen», sagte Verstappen.

Zum Abschied von Tost meint der Niederländer: «Er hat viele Talente entdeckt und das Hauptteam mitentwickelt, deshalb hatte er eine großartige Karriere. Es ist traurig, ihn gehen zu sehen, aber irgendwann braucht man nach so vielen Jahren in der Formel 1 einfach mehr Zeit für die Familie», meinte Verstappen.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1