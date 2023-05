Neue Gerüchte um Ferrari: Mega-Angebot für Hamilton?

Wo fährt Lewis Hamilton 2024? Der Brite betonte zuletzt, dass er bei Mercedes bleiben wolle. Parallel tauchen immer wieder Gerüchte über einen Ferrari-Wechsel auf. Jetzt eines mit konkreten Zahlen und Hintergründen.

Die heiße Phase der Silly Season in der Formel 1 startet normalerweise im Spätsommer. Dann gibt es Gerüchte ohne Ende, Gespräche, Verhandlungen, Unterschriften, Vertragsverlängerungen und Wechsel. Es ist die verrückteste Phase der Saison, in der viel geredet wird, und in der es auch Spekulationen gibt, die sich in Rauch auflösen.

In diesem Jahr beginnt die Silly Season früher, da der Vertrag von Superstar Lewis Hamilton nach der laufenden Saison endet.

Trotz des bisher unbefriedigenden Saisonverlaufs will Hamilton seinen Vertrag mit Mercedes verlängern.

«Ich bin bei Mercedes glücklich», sagte der 38-Jährige zuletzt der italienischen Tageszeitung La Stampa: «Wir haben zwar noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet, aber wir arbeiten daran.»

Die Beziehung zu Motorsportchef Toto Wolff sei sehr positiv. «Ich bin seit 2013 bei Mercedes, wir haben uns sofort verstanden. Er hat mir nie gesagt, jetzt muss du das oder das ändern. Er hat mich immer akzeptiert, wie ich bin.»

Parallel halten sich Gerüchte hartnäckig, Hamilton könne zu Ferrari wechseln. Die englische «Daily Mail» prescht nun recht konkret vor und schreibt, dass die Italiener ein rund 46 Millionen Euro schweres Paket für Hamilton geschnürt hätten. Die Pläne sollen in den obersten Gremien des Rennstall vorangetrieben werden, Präsident John Elkann soll sogar in engem Kontakt mit Hamilton stehen.

Zwei Optionen gebe es für den Deal, heißt es. Die bevorzugte: Hamilton soll ab 2024 neben Charles Leclerc fahren, Carlos Sainz soll trotz eines bis 2024 laufenden Vertrags gehen. Die zweite: Sainz bleibt, Leclerc geht, dann wohl den umgekehrten Weg zu Mercedes.

Geld soll dem Bericht zufolge keine Rolle spielen, das Mercedes-Angebot dürfte dem von Ferrari wohl in nicht viel nachstehen. Die Daily Mail spekuliert vielmehr, dass die kommenden Rennen ein Fingerzeig sein könnten, wenn die Silberpfeile Updates bringen. Für Hamilton ist es essenziell, dass er auf der Jagd nach dem achten WM-Titel in einem Auto sitzt, mit dem er in der kommenden Saison darum fahren kann.

Was sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff? «Diese Gerüchte tauchen alle zwei Jahre, wenn wir einen neuen Vertrag machen müssen, auf. Aber nichts von alldem stimmt. Wir diskutieren ganz normal, ohne jeden Zeitdruck», sagte Wolff bei «oe24».

Es sei «einfach unangenehm, dass zwei Freunde, zwei Blutsbrüder, die zehn Jahre durch dick und dünn gegangen sind, plötzlich ums Geld diskutieren müssen», so Wolff, der aber auch sagt: «Ich bin fix davon überzeugt, dass wir zusammen finden, da gibt es für mich keinen Millimeter Zweifel.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1