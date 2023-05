Comeback perfekt: Honda ab 2026 mit Aston Martin

Honda kehrt ab 2026 als Motorenlieferant in die Formel 1 zurück. Wie der Automobilkonzern am Mittwoch bekanntgab, wird dann Aston Martin der Partner sein.

Das Comeback Hondas ist perfekt: Der Automobilkonzern kehrt zur Saison 2026 als Motorenlieferant in die Formel 1 zurück. Die Japaner verkündeten am Mittwoch die Partnerschaft mit dem Rennstall Aston Martin.

Honda, das sich Ende 2021 aus der Motorsport-Königsklasse zurückgezogen hatte, begründete den Schritt vor allem mit dem ab 2026 greifenden neuen Motoren-Reglement, das einen höheren Elektroanteil und nachhaltige Kraftstoffe vorsieht.

«Einer der Hauptgründe für unsere Entscheidung, die neue Herausforderung anzunehmen, ist das Streben der Formel 1, eine nachhaltige Rennserie zu werden», sagte Honda-CEO Toshihiro Mibe. Dies stehe in Einklang mit dem Vorhaben des Konzerns, CO2-Neutralität zu erreichen.

«Wir haben den gleichen Antrieb, die gleiche Entschlossenheit und den gleichen unermüdlichen Ehrgeiz, auf der Rennstrecke erfolgreich zu sein. Honda ist ein globaler Gigant und sein Erfolg im Motorsport ist langjährig und unglaublich beeindruckend», erklärte Teambesitzer Lawrence Stroll.

Der Rennstall um Altstar Fernando Alonso wird aktuell und noch bis 2025 von Mercedes mit Motoren beliefert. Aston Martin belegt im Moment Platz zwei in der Konstrukteurswertung.

«Honda und das Aston Martin F1 Team teilen dieselbe aufrichtige Einstellung und Entschlossenheit zum Sieg. Deshalb werden wir ab der Saison 2026 zusammenarbeiten und als Aston Martin Aramco Honda nach dem Meistertitel streben», sagte Honda-CEO Toshihiro Mibe.

Mibe weiter: «Honda hat größten Respekt vor der FIA, die eine mutige Entscheidung getroffen hat, diese neuen und anspruchsvollen Regeln einzuführen, um die Nachhaltigkeit sowohl der Rennaktivitäten als auch der globalen Umwelt zu gewährleisten, und vor der Formula One Group, die den Markenwert der Formel 1 gesteigert und die Weiterentwicklung der Formel 1 als prestigeträchtigste Automobilrennserie der Welt sichergestellt hat."

«Ich denke, wie die Leute wissen, baut Aston Martin ein Team auf, um in der Formel 1 zu gewinnen», sagte Geschäftsführer Martin Whitmarsh . «Und ich denke, dass wir in den letzten 18 Monaten die richtigen Leute rekrutiert haben. Wir haben in die erforderlichen Einrichtungen investiert und die richtige Kultur und Prozesse entwickelt, um zu gewinnen. Dies ist ein äußerst spannender und wichtiger weiterer Schritt für das Team.»

Ende 2021 hatte Honda offiziell die Formel-1-Bühne verlassen. Als Gründe für den Rückzug aus der Königsklasse hatten die Japaner neben wirtschaftlichen Bedenken auch eine neue Strategie, die auf mehr Nachhaltigkeit und die Entwicklung alternativer Antriebe angeführt.

Um die Kontinuität zu gewährleisten, unterstützt Honda seither die neue Rennmotorenschmiede von Red Bull, die Firma Red Bull Powertrains (RBPT) – bei der Montage, aber auch durch technische Unterstützung an der Rennstrecke und beim Rennbetrieb.

Die technische Hilfe für die Firma RBPT wird bis Ende 2025 fortgesetzt, wenn das heutige Motorenreglement der Formel 1 ausläuft. Ab 2026 ist der neue Partner von Red Bull Racing und AphaTauri Autobauer Ford.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1