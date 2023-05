Honda und Aston Martin: Wer soll in den Autos sitzen?

Honda wird ab 2026 Aston Martin mit Motoren beliefern. In der Fahrerfrage wollte sich HRC-Präsident Koji Watanabe noch nicht konkret äußern, nannte aber dann doch einen Wunschkandidaten.

Honda kehrt als Motorenlieferant in die Formel 1 zurück und wird ab 2026 mit Aston Martin zusammenarbeiten. Das gaben beide Parteien am Mittwoch offiziell bekannt.

Eine Frage, die bei neuen Partnerschaften immer automatisch aufkommt, ist die nach möglichen Fahrern. Auch wenn es bis 2026 noch eine Weile hin ist.

Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation, gab im Rahmen der Pressekonferenz zu, dass es noch zu früh sei, um über Fahrer für 2026 zu sprechen. Trotzdem räumte er ein, dass Honda auf AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda hofft.

«Er kommt ursprünglich aus unserer Schule und ist in der Formel 1 sehr gut unterwegs. Wir sind sehr froh, dass er erfolgreich ist», sagte Watanabe.

Tsunoda wird seit 2016 durch das Honda Formula Dream Programm unterstützt. Es war der lang ersehnte Traum von Honda, einen japanischen Fahrer in der Königsklasse zu sehen, und Tsunoda ist der erste Japaner in der Königsklasse seit Kamui Kobayashi, der 2014 sein letztes Formel-1-Rennen absolvierte.

Seit 2021 fährt Tsunoda in der Formel 1, er sorgte vor allem für seine sehr offene Art und seine Wutausbrüche für Schlagzeilen und Lacher. Er befindet sich in seiner dritten Saison für das Team und konnte bislang in jedem Jahr zulegen.

«Wenn wir über die Zukunft sprechen, haben wir noch drei Jahre vor uns, also ist es zu früh für uns, um zu sagen, was passieren wird. Ich glaube nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen», sagte Watanabe: «Aber wir hoffen, dass er ein Kandidat sein wird. Aber die endgültige Entscheidung liegt bei der Mannschaft.»

Was macht Alonso?

Bei Aston Martin stellt sich wiederum die Frage, was Fernando Alonso macht. Sein Vertrag läuft bis 2024. 2026 wäre der Spanier 45 Jahre alt. «2026 liegt wahrscheinlich etwas außerhalb seines Planungshorizonts, aber ich bin mir sicher, dass es bis dahin ein oder zwei Gespräche mit ihm über seine Zukunft geben wird», sagte Geschäftsführer Martin Whitmarsh: «Wenn er so fit und konkurrenzfähig bleibt, wäre es großartig, wenn er 2026 noch in unserem Auto sitzen würde.»

Bei Honda ist man entspannt, was Alonso betrifft. Bei McLaren war das Verhältnis angespannt. «Alonso ist ein großartiger Fahrer», sagte Watanabe. «Wir hätten nichts dagegen, wenn Aston Martin sich entscheiden würde, weiter mit ihm zu arbeiten.»

