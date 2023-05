Wolff bremst Erwartungen: «Update kein Allheilmittel»

Mercedes bringt Updates mit zu den Rennen in Europa. Vor dem Gastspiel in Monaco warnt Teamchef Toto Wolff vor zu hohen Erwartungen.

Mercedes ist mit dem Verlauf der aktuellen Saison nicht zufrieden. Die Ansprüche sind andere als zweite, dritte oder gar nur vierte Kraft in der Formel 1 zu sein.

Die Silberpfeile wollen zurück an die Spitze, und die kommenden Rennen werden zeigen, in welche Richtung die Reise geht. Denn zum sechsten WM-Lauf des Jahres in Monaco bringt Mercedes ein Update mit.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff warnt aber vor zu hohen Erwartungen. «Es ist ein einzigartiges Rennen, das aber dennoch die Möglichkeit bietet, etwas über die Upgrades am W14 zu lernen - aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Schlüsse aus diesem einen Event ziehen. Wir gehen hier den ersten Schritt in eine neue Entwicklungsrichtung», sagte Wolff.

«Es wird kein Allheilmittel sein; meiner Erfahrung nach gibt es das in unserem Sport nicht. Wir hoffen, dass es den Fahrern eine stabilere und berechenbarere Plattform bietet. Darauf können wir dann in den kommenden Wochen und Monaten aufbauen», so der Österreicher.

Die Formel 1 sei ein harter Wettbewerb und eine Leistungsgesellschaft, so Wolff weiter. «Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, aber es gibt kein Anspruchsdenken. Es geht nur um harte Arbeit, um uns zurück an die Spitze zu bringen.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1