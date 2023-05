Speed zu Zoff mit Tost: War das junge, arrogante Kind

Scott Speed kam 2006 mit großen Hoffnungen in die Formel 1, er war damals der erste US-Fahrer seit Michael Andretti 1993. Das Ende war allerdings unschön.

Denn seine Zeit in der Motorsport-Königsklasse beim Rennstall Toro Rosso war 2007 nach dem Großen Preis von Europa abgelaufen. Auf dem Nürburgring rutschte Speed im Rennen weg und fiel aus.

Teamchef Franz Tost war alles andere als erfreut. «Er fragte: 'Was ist in Kurve 1 passiert?' Und ich nur: 'Dasselbe, was allen anderen Fahrern passiert ist. Sieben andere Auto stehen auch hier draußen, was soll die Frage?'», erinnerte sich Speed im Podcast «Beyond the Grid».

Tost soll laut Speed entgegnet haben: «Nein, nicht alle, nur die W*****. Ich sagte ihm, er solle sich verpissen, und ließ ihn stehen. Er kam hinter mir her und ließ mich wissen, wie unzufrieden er war.»

Vom Tiroler erhielt Speed einen Klapps auf den Rücken. Tost: «Ich wollte ihn damit zu verstehen geben – so lösen wir hier nicht Probleme. Bleib gefälligst hier und rede mit uns.» Speed stellte das nachher so dar, als hätte ihn der eigene Teamchef geschlagen, aber im Grunde war das alles egal, denn Scott war ein Auslaufmodell.

Speed weiter: «Um ehrlich zu sein: Ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Warum zeigt der Kerl keinen Respekt? Ich war einfach dieses junge, arrogante Kind, das den Geduldsfaden von Franz Tost gerissen hat», räumte er ein.

Er leitete durch sein Ende aber in gewisser Weise eine neue Ära ein: Er wurde ab dem nächsten Rennen durch Sebastian Vettel ersetzt.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1